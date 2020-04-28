Обувной бренд Ecco присоединился к инициативе «Поможем врачам помогать», которую запустил благотворительный фонд «Созидание». Ее цель – поддержать медицинский персонал в больницах. Генеральный директор марки в России Allan Rosenberg называет решение «знаком признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжелый труд и борьбу против коронавируса».
Бренд Ecco передал 400 пар мужской и женской обуви врачам
Компания передала 400 пар мужской и женской обуви врачами, которые сутками могут находиться на ногах, исполняя свои обязанности. Для инициативы Ecco выбрал легкие кеды Vibration и удобные кроссовки Soft – они помогут уменьшить нагрузку на позвоночник и сделают дежурства менее утомительными. Обувь передадут персоналу Тарусской больницы и ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ». Напомним, ранее Lacoste запустили производство защитных масок, а Comme des Garcons в Петербурге анонсировал флешмоб «Красота в изоляции».
Фото: архивы пресс-служб
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