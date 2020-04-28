Американская певица Билли Айлиш выложила в Instagram фото в фирменной балаклаве модели из Петербурга Саша Траутвейна. Молодой человек начал выпускать свой мерч еще летом прошлого года – лимитированная серия была доступна на платформе Fashion Criminal.
Фото дня: Билли Айлиш в балаклаве модели из Петербурга Саши Траутвейна
В капсульный дроп Саши вошли балаклавы и шапки разных цветов, которые украсила надпись «wake up» – такая татуировка есть у петербургской модели на лице и именно так подписала свой пост Билли Айлиш. Сейчас, судя по постам Траутвейна, продажи мерча закончились, а последнюю балаклаву он разыграл в своем аккаунте в Instagram среди фолловеров. Учитывая, что Билли и Саша друг на друга подписаны, певица могла ее просто выиграть.
Напомним, Саша Траутвейн два года назад вошел в международный рейтинг журнала Dazed, заняв там третье место и обогнав рэпера Томми Кэша и актрису Сторм Рид, а также стал лицом новой обложки 1883 Magazine. Ранее мы писали об образе Билли Айлиш на «Грэмми-2020» (тоже в маске!) и собирали подборку самых необычных cover-версий ее трека Bad Guy.
Фото: социальные сети
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