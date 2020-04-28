Фото дня: Билли Айлиш в балаклаве модели из Петербурга Саши Траутвейна

Напомним, Саша Траутвейн два года назад вошел в международный рейтинг журнала Dazed, заняв там третье место и обогнав рэпера Томми Кэша и актрису Сторм Рид, а также стал лицом новой обложки 1883 Magazine. Ранее мы писали об образе Билли Айлиш на «Грэмми-2020» (тоже в маске!) и собирали подборку самых необычных cover-версий ее трека Bad Guy.

Фото: социальные сети

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