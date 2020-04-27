Arny Praht и «Ночлежка» выпустили шопперы – средства с их продажи отправят на помощь бездомным

Напомним, «Ночлежка» – чарити-проект, основанный в 1990 году, команда которого не только кормит и обогревает попавших в беду людей, но и помогает им восстановить документы, устроиться на работу, найти родственников, оформить инвалидности и пенсии. Ранее мы писали о фотопроекте благотворительной организации, в рамках которого ее подопечные призвали людей оставаться дома.

Фото: архивы пресс-службы

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