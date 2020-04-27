Петербургский бренд Arny Praht и благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, выпустили шопперы с цитатами поэта-модерниста Райнера Мария Рильке. Все средства, собранные с их продажи, отправят на помощь людям, оставшимся без крова над головой.
Arny Praht и «Ночлежка» выпустили шопперы – средства с их продажи отправят на помощь бездомным
Шопперы украсила фраза «Позволь всему случиться с тобой. И красоте, и ужасу. Продолжай идти. Все прошло и это пройдет», их стоимость – 690 рублей. «Тысячи людей сейчас не могут остаться дома и позаботиться о себе самостоятельно. Они остались без жилья по разным причинам. По причинам, от которых не застрахован никто из нас. Сейчас особенно важно найти душевные силы увидеть за стереотипным образом бездомного обычного человека. Не опускать глаза и протянуть руку помощи. Помогая другим, мы помогаем, прежде всего, себе, наполняясь силами и добротой», — рассказывая о коллаборации, говорит совладелица марки Анна Прахт.
Напомним, «Ночлежка» – чарити-проект, основанный в 1990 году, команда которого не только кормит и обогревает попавших в беду людей, но и помогает им восстановить документы, устроиться на работу, найти родственников, оформить инвалидности и пенсии. Ранее мы писали о фотопроекте благотворительной организации, в рамках которого ее подопечные призвали людей оставаться дома.
Фото: архивы пресс-службы
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