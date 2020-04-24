Off-White выпустил эксклюзивную коллекцию для ЦУМа и ДЛТ – в капсулу вошли как мужские, так и женские вещи. Старт продаж – 25 апреля, одежда будет доступна исключительно на сайте tsum.ru
Off-White сделал эксклюзивную коллекцию для ЦУМа и ДЛТ
Вирджил Абло
Креативный директор Off-White
«С самого начала ЦУМ поддерживал нас и отличался прогрессивным мышлением, поэтому сотрудничество с ним было логичным решением. Работая над этой коллекцией, мы старались объединить наши идеи, чтобы создать вещи, которые, как мы надеемся, понравятся клиентам ЦУМа».
Капсула, созданная Вирджилом Абло, – прямая отсылка к эстетике 90-х: ключевые силуэты эпохи, практичные и актуальные, вместе создают негласный мини-гардероб, где вещи без проблем сочетаются друг с другом. Фланелевые мужские рубашки, которые понравятся девушками, предпочитающим оверсайз, свободные худи, джинсы с заплатками и приталенные футболки уже сейчас можно надевать дома в качестве нового варианта комфортного home look.
Кроме того, линейку вошли спортивные костюмы, кроссовки с бирками, походные ботинки, кожаные куртки и туфли. Сумки капсулы украсили «зажимами» для бумаги, индустриальными ремнями и логотипами бренда со скрещенными стрелами – дизайн в самое сердце! Напомним, ранее в ДЛТ приехала весенне-летняя коллекция Jacquemus (та самая с сумками Le petit chiquito и костюмами оттенка фуксия!) и коллекция Off-White, вдохновленная метеоритными кратерами и космическими путешествиями.
Фото: архивы пресс-службы
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