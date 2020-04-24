Off-White сделал эксклюзивную коллекцию для ЦУМа и ДЛТ

Кроме того, линейку вошли спортивные костюмы, кроссовки с бирками, походные ботинки, кожаные куртки и туфли. Сумки капсулы украсили «зажимами» для бумаги, индустриальными ремнями и логотипами бренда со скрещенными стрелами – дизайн в самое сердце! Напомним, ранее в ДЛТ приехала весенне-летняя коллекция Jacquemus (та самая с сумками Le petit chiquito и костюмами оттенка фуксия!) и коллекция Off-White, вдохновленная метеоритными кратерами и космическими путешествиями.

Фото: архивы пресс-службы

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