Французский бренд Gerard Darel запустил официальный интернет-магазин в России и в честь этого устроил сейл – сейчас вещи марки можно купить на сайте со скидкой 20%. Заказы доставят в любой город (и главное, бесконтактно!).
Бренд Gerard Darel запустил официальный интернет-магазин в России
Gerard Darel строит ДНК бренда на сочетании рафинированного шика и современных фасонов, симбиозе классической элегантности и актуальных тенденденций. История марки берет начало на левом береге Парижа – буржуазном и независимом, отсюда родился и негласный девиз компании – свобода быть собой.
Весенняя коллекция Gerard Dare вдохновлена хиппи-тусовками и музыкальными фестивалями. Джинсы-клеш с принтом тай-дай, рубашки с кружевом и песочные панамы с абстрактным рисунком – вещи, которые поднимут настроение в карантине и разбавят ежедневные луки. Пусть пока для походов в магазин, но скоро и для прогулок на свежем воздухе!
Фото: архивы пресс-служб
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