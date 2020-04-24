Бренд Gerard Darel запустил официальный интернет-магазин в России

Весенняя коллекция Gerard Dare вдохновлена хиппи-тусовками и музыкальными фестивалями. Джинсы-клеш с принтом тай-дай, рубашки с кружевом и песочные панамы с абстрактным рисунком – вещи, которые поднимут настроение в карантине и разбавят ежедневные луки. Пусть пока для походов в магазин, но скоро и для прогулок на свежем воздухе!