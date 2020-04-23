Ralf Ringer запустил флэшмоб #fashionнегречка

Ralf Ringer надеется, что благодаря данной инициативе государство обратит внимание на фэшн-сферу и поможет брендам пережить пандемию, не сокращая рабочие места, так как многие компании в данный момент находятся в затруднительной ситуации из-за закрытия оффлайн-магазинов и сокращения продаж в целом. Напомним, ранее мы публиковали видеообращение председателя группы компаний Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича и рассказывали о Lacoste, которые запустили производство защитных масок.

Фото: архивы пресс-службы

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