В ДЛТ приехала весенне-летняя коллекция Jacquemus – с сумками Le petit chiquito и костюмами оттенка фуксия

Сумка La boite a gateaux (c французского «Коробка с пирогом») и миниатюрные клатчи Le petit chiquito (теперь розовые и голубые!) также появились в Петербурге – их, как и другие вещи из коллекции, можно заказать с доставкой на дом (она бесплатная!). Отдельного внимания заслуживают платья с баской цвета мангового сорбета и модели в пол синонимичного оттенка с длинными рукавами и бретелями – мечта!