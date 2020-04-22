В ДЛТ приехала коллекция Jacquemus весна-лето 2020, показ которой прошел в Провансе на лавандовом поле и напоминал картины Дэвида Хокни. Свободные костюмы с пастельными пейзажами, словно вдохновленные работами Эдгара Дега, платья с ремнями-лентами и акварельным принтом, свободные кюлоты и юбки оттенка фуксия уже доступны на сайте tsum.ru и в универмаге на Большой Конюшенной 21-23, где работает пункт выдачи заказов и есть возможность оформить выездную примерку.
В ДЛТ приехала весенне-летняя коллекция Jacquemus – с сумками Le petit chiquito и костюмами оттенка фуксия
Сумка La boite a gateaux (c французского «Коробка с пирогом») и миниатюрные клатчи Le petit chiquito (теперь розовые и голубые!) также появились в Петербурге – их, как и другие вещи из коллекции, можно заказать с доставкой на дом (она бесплатная!). Отдельного внимания заслуживают платья с баской цвета мангового сорбета и модели в пол синонимичного оттенка с длинными рукавами и бретелями – мечта!
Напомним, ранее креативный директор Модного дома Симон Порт Жакмюс запустил флэшмоб в Instagram, а также рассказал о решении объединить показы мужских и женских коллекций – шоу весна-лето как раз стало первым, которое прошло в подобном формате.
Фото: архивы пресс-служб
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