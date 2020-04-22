Subbota Label – бренд Юлии Большаковой и Юлии Осиповой, основательниц шоурума Subbota – выпустил весеннюю капсульную коллекцию, главной моделью которой стал костюм. Жакет с расширенной линией плеча и приталенным силуэтом, удлиненная рубашка и отлично скроенные брюки уже можно купить на сайте марки – до конца апреля действует бесплатная доставка с примеркой по Петербургу и Москве.
Subbota Label представили весеннюю коллекцию – и сняли ее лукбук дома
В качестве верхней одежды представлены пальто приглушенного изумрудного цвета и тренчи-трансформеры с жилетками и капюшонами, которые можно носить отдельно. Последнее – выражение ДНК бренда, стремящегося создать капсульный гардероб, где вещи свободно миксуются между собой, дополняя друг друга. К запуску Subbota Label представил лукбук, снятый в условиях самоизоляции: моделями, стилистами, визажистами и фотографами стали основательницы марки Юлия Большакова и Юлия Осипова.
К лету Subbota Label планирует повторить slip-юбки, уже ставшие фирменными, и создать платья свободного кроя. Напомним, ранее Юлия Большакова и Юлия Осипова открыли интернет-магазин Subbota Showroom и сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи.
Фото: архивы пресс-службы
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