Subbota Label представили весеннюю коллекцию – и сняли ее лукбук дома

К лету Subbota Label планирует повторить slip-юбки, уже ставшие фирменными, и создать платья свободного кроя. Напомним, ранее Юлия Большакова и Юлия Осипова открыли интернет-магазин Subbota Showroom и сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи.

Фото: архивы пресс-службы

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