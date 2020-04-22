«Собака.ru» собрала 50 пар обуви: универсальная и нарядная (если каждый день – праздник), мужская и женская, недорогая и лимитированная, которая станет отличным вложением и будет хэдлайнером Instagram не один сезон. Мы верим, совсем скоро все изменится, вернувшись в привычный ритм. И прогулкам снова быть!
50 практичных (и красивых!) кроссовок, босоножек и ботинок на каждый день
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Туфли Bottega Veneta, 49 600 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Босоножки Proenza Schouler, 28 520 рублей (babochka.ru)
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Босоножки Guess, 11 390 рублей (guess.eu)
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Туфли Elisabetta Franchi, цена по запросу (elisabettafranchi.com)
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Туфли Sandro, 24 900 рублей (sandro-paris.ru)
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Туфли Milky Aisle, 520 евро (notjustalabel.com)
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Туфли Pollini, 7 050 рублей (aupontrouge.ru)
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Туфли Nevalenki, 11 920 рублей (nevalenki.com)
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Тyфли Coach, 21 900 рублей (coach.com)
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Туфли Gray Matters, 36 080 рублей (babochka.ru)
Туфли с устойчивым и декорированным каблуком – отличный вариант для домашнего торжества или пробежек до ближайшего магазина, которые в условиях самоизоляции заменили светские выходы. С золотыми разводами от Gray Matters, минималистичным логотипом от Guess и разноцветной клеткой от Nevalenki – ищем в онлайн-магазинах брендов с доставкой на дом.
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Босоножки Miu Miu, 62 500 рублей (babochka.ru)
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Сандалии Marc Cain, 15 100 рублей (mcbuy.ru)
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Мюли Razgulyaev Blagonravova, 9 800 рублей (home-shoes.ru)
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Сандалии №21, 13 599 рублей (keng.ru)
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Сандалии Vagabond, 5 400 рублей (vagabond.com)
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Сандалии Jog Dog, цена по запросу (jogdog.ru)
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Сандалии Marni, 23 920 рублей (aupontrouge.ru)
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Мюли Patrizia Pepe, 12 800 рублей (patriziapepe.com)
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Мюли Furla, 19 000 рублей (furla.com)
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Босоножки Henry Beguelin, 24 933 рублей (cashmere.ru)
Сандалии на тракторной подошве и платформе – тренд! Белые с декоративными кристаллами от Miu Miu, розово-черные от Marc Cain, монохромно-нюдовые от Vagabond и полосатые от Marni можно надевать уже поздней весной, которая не за горами, а затем носить все лето – выгодно и практично.
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Кеды Comme des Garcons, 10 900 рублей (comme-des-garcons.spb.ru)
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Кроссовки Lacoste, 9 980 рублей (lacoste.ru)
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Кроссовки Puma, 7 990 рублей (ru.puma.com)
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Кроссовки Iceberg, цена по запросу (tsum.ru)
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Кеды Converse x TheSoloist, 11 200 рублей (ru.converse.сom)
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Кроссовки Coach, 12 900 рублей (coach.com)
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Кроссовки Fila Disruptor, 7 900 рублей (vk.com/peremenashop)
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Кроссовки adidas x Raf Simons, 20 000 рублей (yoox.com)
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Кроссовки Core-Tex x Ecco, 10 990 рублей (ecco-shoes.ru)
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Кроссовки Simon Scott, 23 100 рублей (keng.ru)
Кроссовки – это новый черный. Признайтесь честно: у каждого в гардеробе есть не одна пара, и она не обязательно исключительно для бега. Спортивная обувь давно стала уместной в любых обстоятельствах, поэтому еще одна пара не будет лишней. Универсальные варианты есть у Lacoste, Coach, Iceberg Ecco и Fila, капсульные – у Simon Scott и adidas x Raf Simons.
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Кеды Gucci, 46 600 рублей (babochka.ru)
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Кроссовки Claudie Pierlot, 19 990 рублей (claudiepierlot.com)
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Кроссовки Uniqlo, 2 499 рублей (uniqlo.com)
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Ботинки Balenciaga, 78 200 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Кроссовки Levi's, цена по запросу (levi.com)
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Кроссовки Vagabond, 8 600 рублей (vagabond.com)
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Ботинки Dr. Martens, 13 690 рублей (otdelstore.com)
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Кроссовки Marc Jacobs, 25 900 рублей (aupontrouge.ru)
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Кеды Vans, 7 190 рублей (vans.ru)
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Кроссовки-носки Maison Margiela, 31 560 рублей (aupontrouge.ru)
Грубые ботинки и казаки – еще два пункта в списке удачных покупок сезона. Берем сейчас и носим до конца осени с платьями, джинсами, юбками и даже костюмами. Если вы не против ярких акцентов, выбирайте с люминесцентным animal-принтом: да, их несколько труднее стилизовать, но результат того стоит. Фэшн-трендсеттерам понравятся кожаные сабо с деревянным каблуком – они были на главных показах весна-лето 2020, должны быть и у вас в шкафу.
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Ботильоны Dries Van Noten, 52 300 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Ботинки на каблуке Razgulyaev Blagonravova, 11 800 рублей (home-shoes.ru)
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Ботинки Versace, 111 000 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Сабо Paul & Joe, 450 евро (paulandjoe.com)
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Ботинки-казаки Maje, 33 900 рублей (maje.ru)
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Сапоги Off-White, 84 450 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Сабо Gerard Darel, 19 900 (tsum.ru)
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Ботинки Vetements, 96 800 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Ботильоны Maison Margiela, 67 840 рублей (babochka.ru)
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Эспадрильи Reserved, 1 999 рублей (reserved.com)
Фото: архивы пресс-службы
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