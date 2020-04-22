50 практичных (и красивых!) кроссовок, босоножек и ботинок на каждый день

Грубые ботинки и казаки – еще два пункта в списке удачных покупок сезона. Берем сейчас и носим до конца осени с платьями, джинсами, юбками и даже костюмами. Если вы не против ярких акцентов, выбирайте с люминесцентным animal-принтом: да, их несколько труднее стилизовать, но результат того стоит. Фэшн-трендсеттерам понравятся кожаные сабо с деревянным каблуком – они были на главных показах весна-лето 2020, должны быть и у вас в шкафу.