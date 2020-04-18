Команда Comme des Garcons в Петербурге запустила флешмоб «Красота в изоляции». Об этом представители бренда рассказали в социальной сети Instagram.
Comme des Garcons в Петербурге запустил флешмоб «Красота в изоляции»
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Команда COMME des GARÇONS в Петербурге просит вас о поддержке! Мы запускаем наш флешмоб КРАСОТА В ИЗОЛЯЦИИ #cdgspb #домавCdg Вы - наши любимые и замечательные клиенты знаете, как никто, что красота не приемлет условностей! А красивое платье прекрасно и в домашнем заточении! Мы просим вас о фотографии в ваших нарядах CDG в своём домашнем интерьере! Обладатели самого большого числа лайков ❤️ получат любимую всеми тельняшку PLAY в подарок ⠀ Фотографируйте Выкалывайте Отмечайте ⠀ Интернет магазин comme-des-garcons.spb.ru Бесплатная доставка по России ⠀ контактный телефон +79319794801 ⠀ Берегите себя! Оставайтесь дома ⠀ Команда COMME DES CARÇONS SAINT PETERSBURG ⠀ #commedesgarçons #commedesgarcons #cdgspb #cdg
Участники флешмоба должны опубликовать фотографию в нарядах бренда в домашних условиях. Обладателям наибольшего числа лайков достанется в подарок знаменитая тельняшка Play.
«Вы - наши любимые и замечательные клиенты знаете, как никто, что красота не приемлет условностей! А красивое платье прекрасно и в домашнем заточении!», – говорится в посте.
Напомним, марка Comme des Garçons была основана дизайнером Рей Кавакубо, которая создает эксцентричные и часто непригодные к носке вещи. Офис компании расположен в Токио, главный шоу-рум — в Париже, а флагманский бутик —в Аойаме, одном из самых модных районов Японии. Магазин бренда в Санкт-Петербурге Рей разрабатывала лично в 2008 году: сюда привозят мужские и женские коллекции, обувь, парфюм и аксессуары Comme des Garсons, а также работы учеников Кавакубо — Джуньи Ватанабе и Тао Курихары. Ранее конкурс также анонсировал петербургский бренд 404 Not Found, а дизайнер Симон Порт Жакмюс запустил флэшмоб.
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