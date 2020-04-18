Comme des Garcons в Петербурге запустил флешмоб «Красота в изоляции»

Напомним, марка Comme des Garçons была основана дизайнером Рей Кавакубо, которая создает эксцентричные и часто непригодные к носке вещи. Офис компании расположен в Токио, главный шоу-рум — в Париже, а флагманский бутик —в Аойаме, одном из самых модных районов Японии. Магазин бренда в Санкт-Петербурге Рей разрабатывала лично в 2008 году: сюда привозят мужские и женские коллекции, обувь, парфюм и аксессуары Comme des Garсons, а также работы учеников Кавакубо — Джуньи Ватанабе и Тао Курихары. Ранее конкурс также анонсировал петербургский бренд 404 Not Found, а дизайнер Симон Порт Жакмюс запустил флэшмоб.