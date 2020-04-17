Бренд Laurel представил весенне-летнюю коллекцию, в которую вошли плиссированные юбки, классические тренчи, твидовые жакеты, базовые свитшоты и шорты свободного кроя. Дизайнеры марки разбавили монохромные модели яркими акцентами, а простой крой дополнили объемными драпировками и оборками.
Что купить в новой коллекции Laurel? Юбки-плиссе, свитшоты с аппликацией и платья свободного кроя
Белые платья с поясом можно надевать дома уже сейчас, например, на вечеринку по Zoom в честь Дня рождения. Широкие брюки с абстрактным рисунком и свитер с аппликацией – отличный вариант для ежедневной работы вне офиса. Отдельного внимания заслуживает юбочный костюм с animal-принтом (он соберет не одну сотню лайков в Instagram), и клатч на ремне, который станет классным аксессуаром любого аутлука этой весной.
Вещи можно купить уже сейчас на сайте Laurel, на новую коллекцию действует скидка 35%, кроме того, их бесплатно доставят вам домой.
Фото: архивы пресс-службы
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