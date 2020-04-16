Семейная пара Майкл и Хэйли Бурсон представили, как могла бы меняться мода в Хогвартсе за последние сто лет, и записали трехминутное видео, показав 11 образов, иллюстрирующих тренды с 1920-х годов по настоящее время. Джоан Роулинг увидела ролик и сделала репост в Twitter, написав «I loled» («Улыбнуло»).
Поклонники «Гарри Поттера» представили, как могла бы меняться мода Хогвартсе в течение ста лет
Молодые люди увлекаются увлекаются историей моды и косплеем, а также шьют костюмы. Они познакомились около семи лет назад в клубе фанатов «Гарри Поттера», вскоре поженились и с того момента живут вместе. Майкл и Хэйли придумали мужские и женские наряды для студентов Хогвартса, которые они могли бы носить в разные десятилетия, и объяснив изданию Insider, что это было просто способ скрасить время в карантине.
I loled. https://t.co/xLRbneoQiM— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 12, 2020
Фото: социальные сети
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