Поклонники «Гарри Поттера» представили, как могла бы меняться мода Хогвартсе в течение ста лет

Молодые люди увлекаются увлекаются историей моды и косплеем, а также шьют костюмы. Они познакомились около семи лет назад в клубе фанатов «Гарри Поттера», вскоре поженились и с того момента живут вместе. Майкл и Хэйли придумали мужские и женские наряды для студентов Хогвартса, которые они могли бы носить в разные десятилетия, и объяснив изданию Insider, что это было просто способ скрасить время в карантине.