Бренд Maje недавно выпустил весенне-летнюю коллекцию, которая вдохновлена пляжами Майами-Бич и роуд-трипами по штату Флорида. Отдельное внимание в ней дизайнеры марки уделили сумкам – геометричные формы, бахрома и фактурные материалы стали основополагающими деталями модных аксессуаров.
Геометричные формы, оммаж Лувру и бахрома – вот 10 классных сумок из весенней коллекции Maje
Клатчи, напоминающие по форме здание Лувра, круглые, прямоугольные и квадратные сумки представлены как в базовых оттенках (белый, черный и кофейный), так и в ярких цветах – небесно-голубом, насыщенно-розовом и люминесцентно-желтом. Минималистичные цепочки, аккуратный логотип парижского бренда и сердца-аппликации из бусин дополнили модели весенней коллекции, а качественные ткани – гладкие или с фактурой – превратили их аксессуар, который прослужит вам не один год.
Наши фавориты – универсальный клатч угольного оттенка с бахромой и стеганая сумка цвета пионов с зигзагообразным узором. Их уже сейчас можно купить на официальном сайте Maje с доставкой на дом!
Фото: архивы пресс-службы
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