Геометричные формы, оммаж Лувру и бахрома – вот 10 классных сумок из весенней коллекции Maje

Наши фавориты – универсальный клатч угольного оттенка с бахромой и стеганая сумка цвета пионов с зигзагообразным узором. Их уже сейчас можно купить на официальном сайте Maje с доставкой на дом!

Фото: архивы пресс-службы

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