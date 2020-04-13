Петербургская марка с «ошибочным» названием 404 Not Found запустила конкурс в Instagram – нужно выложить в stories креативное видео с фирменной маской бренда. Победителя определят 15 апреля, ему напишут в директ и подарят одну из трех вещей на выбор – платье, свитшот или корсет из весенне-летней коллекции, посвященной размышлениям о быстротечности диджитал-жизни и второму треку студийного альбома Nirvana «Nevermind».
404 Not Found запустили конкурс – можно выиграть платье, корсет или свитшот из новой коллекции
Ранее инициативу в Instagram запустил и Levi's – бренд каждый день проводит прямые эфиры с музыкальными исполнителями, Давид Кома выставил на благотворительный аукцион три вещи из весенне-летней коллекции, а петербуржец Артем Иванов, находясь на карантине в Боткинский больнице, придумал свой фэшн-журнал о коронавирусе.
Фото: социальные сети
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