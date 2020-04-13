404 Not Found запустили конкурс – можно выиграть платье, корсет или свитшот из новой коллекции

Ранее инициативу в Instagram запустил и Levi's – бренд каждый день проводит прямые эфиры с музыкальными исполнителями, Давид Кома выставил на благотворительный аукцион три вещи из весенне-летней коллекции, а петербуржец Артем Иванов, находясь на карантине в Боткинский больнице, придумал свой фэшн-журнал о коронавирусе.

Фото: социальные сети

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