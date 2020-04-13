The Sun Origin by Private Couturier выпустили upcycle-капсулу, создав вещи из старых рубашек и джинсов

Дизайнер

«В текстильной промышленности мы наблюдаем тренд на переработки текстиля, использование техники пэчворк, отказ от пластика, кастомизацию изделий – в той или иной степени это первый шаг к заботе об окружающей среде. Мне кажется, с недавнего времени это наша миссия. Не только дизайнеров, но и людей в повседневной жизни.

Новой коллекцией я бы хотел призвать людей к пересмотру своего гардероба, пожертвованию вещей нуждающимся, и созданию новой одежды самостоятельно – аправить свой старый singer или «чайку», пришить нашивку на заношенный жилет, сшить между собой пару разных штанин. Как минимум, удастся поднять себе настроение новым начинанием, попасть в тренды и сделать шаг к защите природы.

И еще хочу призывать вас приобретать подобного рода уникальные элементы гардероба и произведения искусства, чтобы поддерживать художников и дизайнеров в это непростое время для малого бизнеса».

