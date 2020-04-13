Дизайнер Стас Никатанов, двукратный победитель конкурса нашего журнала «Новые имена в моде», представил коллекцию из десяти старых рубашек и шести джинсов.
The Sun Origin by Private Couturier выпустили upcycle-капсулу, создав вещи из старых рубашек и джинсов
В капсулу вошло 9 новых вещей, среди которых, пэчворк-рубашка, непродуваемый жилет, шоппер для похода за продуктами, сумка в японском стиле через плечо и оверсайз-худи. Отдельного внимания заслуживает кимоно, которое оценила бы и Рей Кавакубо. Большая часть вещей дополнена подкладочными тканями и молниями Talon, которые с 1893 года ставили на американскую военную одежду – их бренд специально заказывал из Калифорнии.
Стас Никатанов
Дизайнер
«В текстильной промышленности мы наблюдаем тренд на переработки текстиля, использование техники пэчворк, отказ от пластика, кастомизацию изделий – в той или иной степени это первый шаг к заботе об окружающей среде. Мне кажется, с недавнего времени это наша миссия. Не только дизайнеров, но и людей в повседневной жизни.
Новой коллекцией я бы хотел призвать людей к пересмотру своего гардероба, пожертвованию вещей нуждающимся, и созданию новой одежды самостоятельно – аправить свой старый singer или «чайку», пришить нашивку на заношенный жилет, сшить между собой пару разных штанин. Как минимум, удастся поднять себе настроение новым начинанием, попасть в тренды и сделать шаг к защите природы.
И еще хочу призывать вас приобретать подобного рода уникальные элементы гардероба и произведения искусства, чтобы поддерживать художников и дизайнеров в это непростое время для малого бизнеса».
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.