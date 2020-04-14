34 вещи от петербургских дизайнеров, которые можно купить прямо сейчас со скидками от «Собака.ru»

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Тренч, 47 700 рублей

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Весенне-летняя коллекция «In Bloom» – отсылка к размышлениям о быстротечности диджитал-жизни и второму треку студийного альбома Nirvana «Nevermind». Тренч А-силуэта с кокеткой по спинке в стиле романтик-грандж оценят поклонники Курта Кобейна и современные философы, размышляющие о смысле новых реалий.