Мы собрали 34 классные вещи, которые заслуживают вашего внимания, и попросили дизайнеров сделать на них скидку до 30 апреля по промокоду СОБАКАRU. Шоппинг – отличный способ поднять настроение себе и поддержать любимые локальные бренды, которых эпидемия коронавируса непосредственно коснулась.
34 вещи от петербургских дизайнеров, которые можно купить прямо сейчас со скидками от «Собака.ru»
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Тренч, 47 700 рублей
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Скидка: 30% на всю весенне-летнюю коллекцию, дополнительная скидка 10% по промокоду СОБАКАRU – получить ее можно через директ аккаунта бренда.
Весенне-летняя коллекция «In Bloom» – отсылка к размышлениям о быстротечности диджитал-жизни и второму треку студийного альбома Nirvana «Nevermind». Тренч А-силуэта с кокеткой по спинке в стиле романтик-грандж оценят поклонники Курта Кобейна и современные философы, размышляющие о смысле новых реалий.
Saint-Tokyo
Черная сумка, 7 500 рублей, кофейная сумка, 10 500 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% по промокоду СОБАКАRU на обе сумки
Практичная сумка от дизайнера Юры Питенина, недавно бесплатно раздавшего маски жителям города, в новом сезоне представлена в кофейном и черном цвете. Поместится все!
M_U_R
Перчатки, 19 000 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 15% на всю текущую коллекцию по промокоду СОБАКАRU
Аня Дружинина, основатель и дизайнер бренда M_U_R, запустила марку три года назад – девушка придерживается политики «экофрендли», часто шьет из советских тканей и пропагандирует осознанное потребление. Торжественно объявляем винтажные перчатки из новой коллекции «СССР» – главным аксессуаром сезона, который имеет все шансы стать вечной классикой.
Tatyana Parfionova
Подушка, цена по запросу
Где купить: сайт
Скидка: 20% по промокоду СОБАКАRU на эту подушку
Подушка из home-коллекции Модного дома дизайнера и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Парфеновой (ему, кстати, в этом апреле исполняется 25 лет!) для самых сладких и приятных снов.
Belka
Платье с объемными рукавами, 7 800 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 15% по промокоду SOBAKA15 на всю текущую коллекцию
Платье с объемными рукавами подойдет для долгих закатных променадов и поездок на пикники загород, а свободный крой и яркий оттенок превращают его в вещь, которую не захочется снимать и дома во время карантина.
SHU
Унисекс-жилетка, 3 990 рублей
Где купить: сайт
Бренд Андрея Кравцова SHU, недавно отпраздновавший восьмилетие, любим петербуржцами за функциональные плащи, хлопковые толстовки и отлично скроенные джинсы свободного кроя. В новой коллекции обращаем внимание и на жилетки: их можно носить как отдельно, так и вместе с верхней одеждой – тонкий слой утеплителя и мягкая нейлоновая ткань делают вещь незаметной под курткой.
My812
Платье, 26 000 рублей
Где купить: сайт
Винно-бордовое платье My812 из вискозы на широких бретелях, словно вышедшее из кадров фильмов Клода Лелуша и Эрика Ромера, станет нежным напоминанием о том, что лето обязательно будет – с прогулками по набережным и закатами в Провансе.
Osome2some
Тренч из эко-кожи лимонного цвета с глубоким декольте, 20 020 рублей
Где купить: сайт
Кожаные плащи и тренчи превратились в желанную часть гардероба в прошлом году и свои позиции сдавать не собираются. Цвета лимонного тарта, с поясом и глубоким декольте можно найти в весенней коллекции Osome2some – как нельзя кстати марка сделала скидку 30% на весь сезонный ассортимент.
NNedre
Юбка-миди А-силуэта, 5 592 рубля
Где купить: сайт
Марка Нелли Недре создает базовые вещи, комфортные для ношения day-to-day. Невесомая юбка бельевого типа будет основой десятков повседневных и «особенных» образов – надеваем вместе с оверсайз-свитшотом, кашемировым кардиганом и кроп-топом тон в тон.
House of Leo
Свитшот «Пирамида» в коллаборации с Валерием Кацуба, 8 500 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на свитшот по промокоду СОБАКАRU
Дизайнер и колумнист «Собака.ru» Леонид Алексеев создает одежду для мужчин, которая парадоксально нравится и женщинам. Унисекс-свитшот, сделанный в коллаборации с Валерием Кацуба, станет любимой парной вещью в гардеробе – носить его по очереди можете и вы, и ваша вторая половина.
Myseasons
Костюм с шортами, 38 000 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 10% по промокоду СОБАКАRU на весь ассортимент бренда, кроме спортивной одежды
Тот самый костюм свободного кроя, который каждый из нас вносил в летний виш-лист, найден у петербургского бренда Myseasons. Шорты и пиджак (жакетом его язык не поворачивается назвать!) носим не только комплектом, но и по отдельности – с шелковым платьем-комбинацией или легким свитером.
Cocoshnick
Шляпа Kanotie, 11 000 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 30% на эту вещь по промокоду СОБАКАRU
Петербург претендует на звание столицы головных уборов: уверены, еще немного и выход на улицу без шляпы назовут моветоном. Базовые канотье всех цветов – с лентами и без – ищем у бренда Ольги Рузаковой Cocoshnick, который недавно представил и лимитированную капсулу «Metal» с карабинами, цепями, гвоздями и люверсами.
Роса
Хлопковый тренч, 10 990 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 5% на весь ассортимент по промокоду СОБАКАRU
Этичная марка Нины Звездиной заботится не только о качестве созданных вещей, но и том, что остается после них – из обрезков тканей дизайнер создает мешочки и подушки для приютов. Ключевая модель бренда этой весной – тренч из мягкого хлопка с деревянными пуговицами.
Imakebags
Сумка, 9 400 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 15% по промокоду СОБАКАRU на эту сумку
Полезный аксессуар с ретро-настроением, который прослужит вам не один год и составит отличную компанию любому образу – как дневному, так и вечернему.
Razgulyaev Blagonravova
Тапочки «Фламинго», 9 800 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на эту вещь по промокоду СОБАКАRU
Тапочки Razgulyaev Blagonravova в коллаборации с петербургским художником Костей Федоровым покрыты эластичной пленкой, которая устойчива к внешним превратностям погоды. Украшенные изображениями фламинго, они станут атмосферным элементом домашнего уюта во время карантина и примечательным аксессуаром после него.
Novaya
Плащ-дождевик прямого кроя из глянцевого нейлона, 12 000 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на эту вещь по промокоду СОБАКАRU
Бренд Novaya лелеет в коллекциях тему путешествий и вечного движения, поэтому и вещи создает под стать. Рубашка из глянцевого полиэстера с фактурой «под кожу» – классный вариант лука на случай непредсказуемой петербургской погоды.
Bats
Мотокосуха, 46 500 рублей
Где купить: сайт
Петербурженка Мария Калашникова, соединив свою любовь к моде и мотоспорту, создала бренд Bats, специализирующийся на мотокосухах из натуральной кожи. В весенне-летней коллекции последние появились в двух новых цветах – молочном и зеленом. Надо брать!
«Уста к устам»
Костюм из хлопка со льном, 9 600 рублей
Где купить: сайт
Хлопково-льняной комплект жизнерадостного оттенка фуксия разбавит апатичное настроение этой весны и добавит во всеобщий режим самоизоляции красок. В нем даже рядовой выход в магазин станет праздником и поводом напомнить самому себе, что рано или поздно все вернется на круги своя.
Corporelle Lingerie
Топ, 5 990 рублей, трусики, 3 990 рублей
Где купить: сайт
Петербургский бренд нижнего белья Corporelle Lingerie – наш ответ Petra и Victoria's Secret. Топ и трусики из полупрозрачного джерси из шерсти и шелка сделаны вручную – настоящий предмет портного искусства.
Amplituda
Пальто из новогоднего «дождика», цена по запросу
Где купить: сайт
Скидка: 25% на эту вещь по промокоду СОБАКАRU
Победительница нашего конкурса «Новые имена в моде-2017», дизайнер Саша Амлитуда создает бронебойные корсеты, шубы из розовых перьев и пальто из новогоднего «дождика» – последнее имеет все шансы собрать максимум лайков в Instagram.
Альфия Айситулина
Платье из советской ткани, цена по запросу
Где купить: «Вконтакте»
Скидка: 10% на это платье по промокоду СОБАКАRU
Петербурженка Альфия Айситулина находит советские ткани и шьет из них аутетичные платья с отложными воротниками и минималистичным декором. Ее марка Kookaburra создает вещи на заказ и в ограниченном количестве – увидеть в таком же наряде девушку на улице практически невозможно.
Shi-Shi
Жакет свободного кроя и брюки широкие с двумя складками, 14 640 рублей
Где купить: сайт
Оверсайз-костюм цвета какао с молоком – еще одна базовая вещь любого гардероба. В нем и на работу, и на прогулку, и на свидание – удобно, классно и всегда выигрышно.
Vatnique
Жилет, посвященный творчеству Дэвида Хокни, цена по запросу
Где купить: сайт
Скидка: подарок-сюрприз от бренда по промокоду СОБАКАRU при заказе ватника или жилета
Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин из сезона в сезона создают новые варианты модели ватника, используя разные техники, ткани и фурнитуры. Этой весной дизайнеры пошли в ва-банк и лишили стеганую куртку рукавов – получился #GiletDuVatnique. Капсула жилетов, вдохновленных картинами Дэвида Хокни, сделана из плотного сатина и дополнена подкладкой из утепленного батиста «в цветочек». Мечта арт-эстетов и поклонников английского художника!
Ola Ola
Воротник, 4 400 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на всю текущую коллекцию
Полосатый розовый воротничок на завязках с нижним слоем из гофре в новой коллекции бренда Оли Гинзбург – вещь, перед покупкой которой трудно устоять.
Private Couturier
Куртка, 2 000 евро
Где купить: сайт
Скидка: промокод SOBAKARU будет давать -15% от общей суммы заказа и будет суммироваться с уже установленными скидками
Дизайнер из Петербурга Стас Никатанов для своего бренда, победителя нашего конкурса «Новые имена в моде-2019», создал итальянскую замшевую куртку с атласной подкладкой – репродукцией картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Ответственно заявляем, что это лучшая униформа для походов в Русский музей – экскурсоводы с первого взгляда поймут, что в вопросах искусства вы не дилетант.
Natali Leskova
Платье-рубашка с короткими рукавами, 14 000 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на весь ассортимент сайта по промокоду СОБАКАRU
Петербургский дизайнер Натали Лескова переносит собственные картины с достопримечательностями города на вещи своего одноименного бренда. Как идея для сувенира подруге или лишний способ порадовать себя – платье-рубашка с архитектурой Петербурга.
Roma Uvarov Design
Клатч Roma Uvarov Design, 7 000 рублей
Где купить: сайт
Финалист «Новых имен в моде-2018» и участник проекта «Подиум» Рома Уваров работает в Москве, но как победителя главного фэшн-соревнования нашего журнала мы эгоистично считаем его почти петербургским дизайнером. В новой коллекции (в лукбуке которой модели выгуливают гусей в деревне!) появилась сумка-клатч из мебельного бархата, вручную расшитая винтажными искусственными цветами. Мечта!
Subbota Showroom
Мюли с брошкой, 9 540 рублей
Где купить: сайт
Скидки: до 50% на ряд вещей, допольнительная скидка 5% на марку Subbota Label по промокоду СОБАКАRU
В шоуруме Юлии Большаковой и Юлии Осиповой берем розовые мюли с брошкой – для первых светских выходов этим летом.
Os Sa
Кольцо, 32 000 рублей
Где купить: Instagram
Скидка: 25% на весь ассортимент бренда по промокоду СОБАКАRU
Очередной победитель «Новых имен в моде», но уже этого года – ювелирный бренд Os Sa. Кольца с эстетикой распада и бренности бытия – свежий локальный тренд, который нельзя оставить без внимания.
Iron by Mironova
Велосипедки, 4 200 рублей
Где купить: сайт
Классная форма для домашних тренировок найдена у спортсменки, дизайнера, блогера и просто красавицы Насти Мироновой – ярко-синие велосипедки станут мотивацией встать на утренний воркаут.
Ianis Chamalidy
Пальто, 40 700 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на весь ассортимент по промокоду СОБАКАRU
Летнее пальто с двойным бортом и ассиметричными линиями можно носить all the time – сейчас во время прогулки до супермаркета и после карантина на случай романтических визави на свежем воздухе.
Caviar Jewellery
Серьги, 12 000 рублей и шейное украшение, 10 900 рублей
Где купить: сайт
Скидка: 20% на весь ассортимент сайта по промокоду СОБАКАRU
Серьги с многозначительным изображением глаз (big brother is watching you!) и сложносочиненное колье, напоминающее цепочки ДНК, для самых серьезных и ответственных собраний в Zoom. Или свиданий!
Фото: социальные сети / архивы пресс-служб
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