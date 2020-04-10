В ДЛТ приехала весенне-летняя коллекция Off-White – она вдохновлена метеоритными кратерами и путешествиями по Вселенной. Именно ее показ прошлой осенью в Париже открывался записью голоса доктора Мэй К. Джемисон, первой темнокожей женщины, путешествовавшей на борту космического шаттла «Эндевор».
В ДЛТ приехала коллекция Off-White – она вдохновлена метеоритными кратерами и космическими путешествиями
Футболки, платья, майки и даже джинсы коллекции украсили круглые вырезы – иллюзия кратеров. Дырки появились даже на обуви и сумках – некоторые критики сравнили их с сырными шляпами, которые носили в молочном штате Висконсин, где учился Абло.
Сумка с линиями «cut here», пальто с принтом-раскраской, которую словно не успели вспешке закончить, плащ, напоминающий экипировку межгалактических героев, минималистичный кожаный пиджак в стиле 90-х и ассиметричная рубашка с хаотичными линиями (как будто кто-то расписывал ручку) уже доступны на сайте tsum.ru и в рамках выездной примерки из ДЛТ.
Фото: архивы пресс-службы
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