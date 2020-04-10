В ДЛТ приехала коллекция Off-White – она вдохновлена метеоритными кратерами и космическими путешествиями

Сумка с линиями «cut here», пальто с принтом-раскраской, которую словно не успели вспешке закончить, плащ, напоминающий экипировку межгалактических героев, минималистичный кожаный пиджак в стиле 90-х и ассиметричная рубашка с хаотичными линиями (как будто кто-то расписывал ручку) уже доступны на сайте tsum.ru и в рамках выездной примерки из ДЛТ.

Фото: архивы пресс-службы

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