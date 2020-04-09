Итальянский бренд Jog Dog выпустил весенне-летнюю коллекцию женской, мужской и детской обуви «Now to the future». Дизайнеры марки, вдохновленные футуризмом, сделали ставку на многофункциональные модели в стиле урбан-шик и глэм-кэжуал.
Итальянский бренд Jog Dog представил новую коллекцию обуви «Now to the future»
Эргономичная подошва, сочетания контрастных фактур (например, текстиля и замши), кожные стельки, стабилизирующие температурный режим, и голографические вставки обеспечили новым моделям обуви не только красоту, но и комфорт – идеально для путешествий и активного отдыха. Женские сандалии Kara с ремнями крест-накрест – отличный вариант для любителей хайкинга, а мужские кеды с контрастной отделкой и вставкой из гладкой кожи прекрасно подойдут для урбанистических прогулок по туристическим маршрутам новых городов.
Детские модели не отстают от взрослых – синонимичные сандалии украшены разноцветными элементами, добавляя практичному дизайну жизнерадостную нотку. Юные искатели приключений оценят!
Фото: архивы пресс-службы
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