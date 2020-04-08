С 30 марта по 5 апреля расходы жителей России на одежду и обувь упали на 94,2% в сравнение с предыдущей неделей, об этом пишет лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных. Вероятно, это связано с общим режимом самоизоляции в стране из-за коронавируса и отсутствием необходимости выходить из дома по работе, на офлайн-мероприятия и личные встречи.
Жители России стали покупать меньше одежды и обуви
Кроме того, снизились расходы на товары и услуги в категориях «Спорт», «Салоны красоты», «Развлечения» и «Мебель и предметы интерьера», также прекратились покупки бытовой техники и электроники за исключением сегмента «Цифровые товары». При этом жители страны стали чаще покупать алкоголь – независимо от дня недели +31%. Сохраняется стабильный спрос на продукты, что, возможно, связано с закрытием ресторанов и баров и переходом предприятий общественного питания на режим доставки.
Фото: shutterstock.com
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