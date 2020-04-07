Период самоизоляции – не повод прекращать работу, а отличная возможность для дизайнеров брендов реорганизовать процессы фото и видео съемок. «Собака.ru» рассказывает о модных домах, дизайнерах и неделях моды, которые смогли вовремя перестроиться и теперь создают контент в условиях самоизоляции.
Как мода адаптируется к новым реалиям – лукбуки по Zoom, онлайн-показы и прямые эфиры в instagram
Недели моды в онлайн-формате
ТЗСМ
В начале апреля в России в диджитал-формате прошла Неделя моды Mercedes-Benz, в рамках которой видеолукбуки представили российские дизайнеры. Например, для своего бренда TЗСМ Дмитрий Ключевский создал вместе с женой Марией Смирновой, которая стала камера-мэном, ролик-презентацию коллекции – видео снято на смартфон у пары дома. Дизайнер дополнил его размышлениями о том, каким он мог бы сделать фэшн-шоу, если бы не коронавирус – и показал на своем примере, как важно быть stay home, stay safe.
Onoma
Дизайнеры Onoma Инна и Сандра сделали видеолукбук в формате презентации на рабочем столе – для этого сняли ролики через мессенджеры, zoom и с помощью записи экрана на смартфоне. Ключевые модели бренда – невесомые платья из сетки с вышивками и аппликациями, которые курьер привез моделям домой.
Инна и Сандра поделились с «Собака.ru» впечатлениями от эксперимента: «Наше видео – тесный симбиоз участников, в котором сложно определить роли. Модели стали со-режиссерами и операторами – ведь мы задали лишь изначальную композицию кадра и покинув их, предоставив самим себе и друг другу. Мы совершенно не представляли, какой материал получим. Решили, что чем менее постановочным он будет, тем лучше».
Rakuten Fashion Week и Неделя моды в Шанхае
Переформатировались также и недели моды. В Токио, после публичного заявления об отмене шоу, Rakuten Fashion Week все же провели показы некоторых брендов в онлайн-формате . А в Китае в рамках Недели моды в Шанхае с 24 по 30 марта в онлайн перевели все запланированные события, при поддержке площадки Tmall. Помимо показов коллекций осень-зима 2020 на платформу Tmall интергрировали онлайн-магазины, где можно было купить текущие коллекции дизайнеров-участников.
Диджитал-модели вместо настоящих
Регина Турбина
Дизайнер марки Ophelica, а также создательница диджитал-одежды. Регина – автор первого цифрового костюма, проданного в России. Турбина создает 3D-платья и другие предметы гардероба на основе своего дизайна. Для создания такого образа от клиентов ей нужно лишь фото в достаточно обтягивающей одежде, остальные процессы Регина реализовывает в специальной программе.
Недавно дизайнер создала свой quarantine covid-19 virtual suit и примерила его дома. «Цифровые костюмы могут немного порадовать и поддержать людей это нелегкое время, снизить стресс или просто развлечь» – делится Ирина с редакцией Собака.ru. Если вы любите выкладывать свои модные аутфиты в инстаграм, но беспокоитесь за экологию, то этот вариант точно для вас.
Лукбуки по Zoom
8store
Владелицы шоурума российских дизайнеров в Петербурге одни из первых опробовали способ бесконтактной съемки фото- и видео-лукбука. Создательницы шоурума вместе с фотографом координировали модель в время конференции, а фото делали с помощью скриншотов. Об идее и процессе создания лукбука магазина, читайте в нашем отдельном материале.
Ruban
Лукбук новой капсулы Ruban Cruise, который в новых обстоятельствах стал Ruban Home, создан с помощью двух штативов и смартфонов. Впервые в истории марки Алиса и Юля Рубан выступили и стилистами, и моделями, и визажистами, и фотографами. На IPhone был снят и каталог для сайта, и таким же образом будут сняты видео-гиды по каждой из вещей-трансформеров, мотивирующие на универсальный подход к гардеробу.
Instagram-активности
Fenty
Бренд Рианны открыл двери своего «Социального клуба» – серии мероприятий, которые проходят онлайн. В пятницу 10 апреля в инстаграме модного дома проходила трансляция живых выступлений участников бренда и любимых членов их комьюнити. В программе были диджей-сеты от Kitty Cash и Pedro из Ло-Анджелеса, а также от Нью-йоркского диджея Stretch Armstrong. Также, на онлайн-мероприятии выступил британский рэпер Octavian.
Gucci
Cледуя своим инициативам поддержки системы здравоохранения, бренд начал сотрудничать с подкастом Sex Ed. Проект создан для популяризации образования в области сексуального здоровья, а также исследования способов выражения сексуальности. Ведущая эпизодов беседует со специалистами в области сексуальной медицины и репродуктивного здоровья, а также с культурными деятелями, формируя диалог по вопросам полового воспитания, сексуальности, пола, развлечений и хорошего самочувствия.
Bottega Veneta
Итальянский бренд запустил виртуальную резиденцию, которая называется «Театр радостного отвлечения». В рамках резиденции бренд каждую неделю приглашает художника, музу или сотрудника на свои платформы, чтобы те рассказали о творчестве, которое повлияло на них.
Расписание у резиденции следующее: по понедельникам резиденты рассказывают о любимом писателе, по вторникам проходит ознакомление с их любимыми произведениями искусства, в среду с любимыми режиссерами, и так далее. По выходным проводят выступления с живой музыкой, публикуют рецепты известных шеф-поваров, а также устраивают кинопоказы. Гостями резиденции уже успели выступить креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, фотограф и режиссёр Тайрон Лебон, художник и фотограф Вальтер Пфайффер, а также арт-консультант Фиби Райт Ибери.
Alexander McQueen
Британский бренд запустил инициативу #McQueenCreators. Цифровой проект направлен на объединение людей в творческое сообщество, поскольку миллионы людей по всему миру остаются в изоляции в борьбе с пандемией. Чтобы побудить последователей бренда к началу «творческого диалога», Alexander McQueen делятся цифровыми уроками по созданию эскизов и другими творческими процессами, а результаты работы «студентов» публикуют на своих платформах. Будущие проекты будут включать учебные курсы по вышивке, сотрудничество с командой McQueen, университетами и студентами.
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