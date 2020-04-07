Как мода адаптируется к новым реалиям – лукбуки по Zoom, онлайн-показы и прямые эфиры в instagram

Onoma

Дизайнеры Onoma Инна и Сандра сделали видеолукбук в формате презентации на рабочем столе – для этого сняли ролики через мессенджеры, zoom и с помощью записи экрана на смартфоне. Ключевые модели бренда – невесомые платья из сетки с вышивками и аппликациями, которые курьер привез моделям домой.

Инна и Сандра поделились с «Собака.ru» впечатлениями от эксперимента: «Наше видео – тесный симбиоз участников, в котором сложно определить роли. Модели стали со-режиссерами и операторами – ведь мы задали лишь изначальную композицию кадра и покинув их, предоставив самим себе и друг другу. Мы совершенно не представляли, какой материал получим. Решили, что чем менее постановочным он будет, тем лучше».