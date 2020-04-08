Бренд с французской родословной Maje выпустил весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную штатом Флорида и роуд-трипами. Редакция «Собака.ru» провела ревизию запуска и выбрала 10 вещей-хэдлайнеров, к которым стоит присмотреться и внести в свой виш-лист. Все они уже доступны на сайте бренда – их можно заказать с доставкой на дом!
10 вещей из весенне-летней коллекции Maje, которые стоит купить прямо сейчас
Атласный пиджак насыщенно-розового цвета – практичный предмет гардероба: с ним можно создавать как образы на каждый день (сочетая, например, с базовыми джинсами), так и для особого случая (дополняя мини-юбкой Maje с накладными карманами). Белый комбинезон с фурнитурой золотого оттенка станет новым вариантом casual-лука, который всегда под рукой, а свитшот с надписью Paradise – напоминанием, что рай там, где мы.
Желтое платье с рюшами и длинное платье в пол, украшенное калейдоскопическим рисунком, понравятся тем, для кого каждый день – праздник, а юбка в милитари стиле пригодится, если вы всегда в боевой готовности к новым приключениям. Маст-хэв весны – джинсы с мульт-нашивками: когда в мире бушует пандемия, стоит позволить себе немного инфантильности и ностальгии по детству – хотя бы в одежде.
Фото: архивы пресс-службы
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