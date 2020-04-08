10 вещей из весенне-летней коллекции Maje, которые стоит купить прямо сейчас

Желтое платье с рюшами и длинное платье в пол, украшенное калейдоскопическим рисунком, понравятся тем, для кого каждый день – праздник, а юбка в милитари стиле пригодится, если вы всегда в боевой готовности к новым приключениям. Маст-хэв весны – джинсы с мульт-нашивками: когда в мире бушует пандемия, стоит позволить себе немного инфантильности и ностальгии по детству – хотя бы в одежде.

Фото: архивы пресс-службы

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