Alexander Wang распродают архивные коллекции – процент от вырученных денег передадут ВОЗ

Распродажа должна была продлиться всего 78 часов и закончиться 9 апреля в 15:00 по московскому времени, но из-за большого спроса команда бренда приостановила ее уже сегодня, чтобы пополнить запасы архивов и через некоторое время продолжить акцию. Об этом, судя по посту в Instagram, сообщат дополнительно. Напомним, ранее Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с COVID-19, а LVMH начали производить на своих фабриках дезинфицирующие гели для рук.

Фото: shutterstock.com

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