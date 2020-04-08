Таня Азарова: «Мое модельное агентство третий месяц не зарабатывает — попросила команду удержать из зарплат, сколько они могут»

Я открыла модельное агентство Tann Model Management девять лет назад. Начинала с нуля – у меня не было спонсора, фундаментальных знаний о бизнесе, даже английского языка. До 21-ого года я работала фотографом и из-за этого часто находила свежие лица, которые в течение пяти лет отправляла в разные модельные агентства. Затем друзья подтолкнули к созданию собственного агентства, поверив в меня и убедив, что я смогу выполнять работу так, как хотела бы, чтобы ее выполняли другие.

Начинала с нуля – у меня не было спонсора, фундаментальных знаний о бизнесе, даже английского языка.

Мы, в Tann Model Management, никогда не пользовались какими-либо субсидиями и до сих пор мы работаем без спонсорской поддержки. Сейчас у нас около ста моделей. Но были разные периоды – могли одновременно работать и со 160, и 170, и 60 ребятами. Нам интересно сотрудничать с теми, кто действительно хочет трудиться, поэтому иногда, делая чистки, можем убрать до 70 человек из борда. К сожалению, существует много ленивых людей на планете.