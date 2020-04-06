Российский бренд 12 Storeez выпустил лукбук льняной коллекции, в котором снял не профессиональных моделей, а покупательниц марки. На фоне хребтов из искусственных песков – напоминающих о том, что лето не за горами – четыре героини примерили платья, шляпы и костюмы из новой линейки.
Посмотрите на новый лукбук 12 Storeez – в нем снялись покупательницы бренда
Ирина Голомаздина
Cоосновательница 12 Storeez
«Мы и команда 12 Storeez — обычные девчонки, и создавая коллекции, мы всегда думаем о реальных людях — настало время их показать. В съемке приняли участие покупательницы, которые с нами уже много лет. Они очень разные, но все олицетворяют идею марки — о гармонии с собой, саморазвитии, поиске своего пути
Сейчас время быть вместе, чувствовать себя частью сообщества, поддерживать друг друга. Нам невероятно повезло: у нас это сообщество уже есть. Съемка лукбука — способ выразить благодарность и стать ближе».
В льняную коллекцию, которую бренд традиционно выпускает весной, вошли костюмы свободного кроя, шорты с вытачками, миди-платья, рубашки, юбки и сарафаны из вываренной ткани – так она становится более мягкой и приятной к телу. Чтобы модели сочетались друг с другом (и с предыдущими линейками!), марка окрасила вещи по специальным цветовым схемам. Напомним, ранее команда 12 Storeez хотела запустить продажу гречки, но передумала («Собака.ru» спросила у бренда, что произошло), а также начала создавать одежду для мужчин.
Фото: архивы пресс-службы
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