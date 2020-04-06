Посмотрите на новый лукбук 12 Storeez – в нем снялись покупательницы бренда

Cоосновательница 12 Storeez

«Мы и команда 12 Storeez — обычные девчонки, и создавая коллекции, мы всегда думаем о реальных людях — настало время их показать. В съемке приняли участие покупательницы, которые с нами уже много лет. Они очень разные, но все олицетворяют идею марки — о гармонии с собой, саморазвитии, поиске своего пути

Сейчас время быть вместе, чувствовать себя частью сообщества, поддерживать друг друга. Нам невероятно повезло: у нас это сообщество уже есть. Съемка лукбука — способ выразить благодарность и стать ближе».