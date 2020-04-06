45 классных вещей для занятий спортом дома, в которых точно захочется тренироваться

Кроп-топы – популярная форма одежды у девушек, и это понятно: они красиво выглядят и подходят для любых тренировок, от бокса и кроссфита до танцев и йоги. За монохромными моделями отправляемся в LNDR и Belle you, а за принтованными – к Burberry. Мужские костюмы для бега (по замкнутому пространству) можно найти у Brunello Cucinelli, а вдохновляющие на спортивные рекорды футболки с надписью «No pain» – в мультибрендовом магазине «Отдел» (сейчас там, кстати, действует скидка 10% на все позиции).