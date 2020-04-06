Выходные продлили до конца месяца и впереди еще не один день в нон-стоп режиме самоизоляции, а значит, пора присмотреться к курсам домашних тренировок. Чтобы у вас точно не было отговорки и соблазна отложить спорт на потом (ох уже эта вечная проблема «нечего надеть»!), мы собрали 45 красивых вещей, в которых хочется заниматься йогой, танцами, растяжкой и bodypump.
45 классных вещей для занятий спортом дома, в которых точно захочется тренироваться
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Леггинсы Deha, 5 999 рублей (keng.ru)
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Топ Deha, 3 999 рублей (keng.ru)
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Мужские кроссовки Ermenegildo Zegna, 28 640 рублей (babochka.ru)
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Унисекс-кроссовки adidas, 9 999 рублей (adidas.ru)
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Боди The North Face, 3 290 рублей («Перемена»)
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Женский свитшот Levi's, 5 700 рублей (levi.com)
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Леггинсы Pinko, 17 265 рублей (pinko.com)
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Кроссовки Bikkembergs, 18 977 рублей (bikkembergs.com)
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Мужские брюки Vans, 6 090 рублей (vans.ru)
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Футболка Moose, 8 000 рублей (mooseknucklescanada.com)
Боди The North Face (первый монобутик бренда недавно открылся в Петербурге), шорты DKNY и унисекс-кроссовки adidas станут мотивацией проснуться в 8 утра на онлайн-растяжку, а желто-черный комплект от Deha идеально подойдет для функциональных тренировок «Секты» Оли Маркес – недавно исполнительница делилась с нашим изданием простыми упражнениями, которые под силу всем.
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Женские спортивные брюки из хлопка Walk of Shame, 20 240 рублей (babochka.ru)
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Велосипедки adidas, 1 999 рублей (adidas.ru)
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Топ adidas, 1 999 рублей (adidas.ru)
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Топ adidas x Stella McCartney, 5 400 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Леггинсы Kenzo, 11 830 рублей (aupontrouge.ru)
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Шорты DKNY, 5 199 рублей (keng.ru)
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Женские шорты Marc Cain, 15 800 рублей (mcbuy.ru)
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Футболка A secret knowledge, 1 700 рублей (@ask_asecretknowledge)
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Кроссовки Diadora, 8 119 рублей (superstep.ru)
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Топ Carhartt, 3 690 рублей («Перемена»)
Символичная футболка A secret knowledge с надписью Self-isolation как напоминание о том, что самоизоляция – лишний повод уделить внимание себе и спорту, а топ Heroine Sport и повязка на голову Gucci – универсальный комплект, который можно надевать не только на домашние тренировки, но и – мы верим, совсем скоро! – на весенне-летние променады по набережным.
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Топ Heroine Sport, 7 295 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Женский бесшовный кроп-топ Reebok x Victoria Beckham, 5 499 рублей (reebok.ru)
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Женские бесшовные леггинсы Reebok x Victoria Beckham, 8 999 рублей (reebok.ru)
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Леггинсы Givenchy, 38 900 рублей (ДЛТ / tsum.ru)
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Повязка на голову Gucci, 24 800 рублей (babochka.ru)
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Мужской свитшот Levi's, 5 700 рублей (levi.com)
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Футболка Gate 31, 1 990 рублей (gate31.ru)
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Женская майка Uniqlo, 999 рублей (uniqlo.com)
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Футболка Indigo Stuff, 1 600 рублей (otdelstore.com)
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Женские кроссовки Puma, 6 990 рублей (ru.puma.com)
Кроссовки никогда не будут лишними – сегодня прыгаем в них на онлайн-занятиях дома, а завтра гуляем по улицам города. Классные модели есть у Puma (недавно бренд представил новую капсулу с Chinatown Market), Bikkembergs и Ermenegildo Zegna. То же правило касается и базовых футболок со свитшотами – их много не бывает. Лаконичные варианты «на века» можно найти у Uniqlo, Gate 31, Levi's, Lacoste, Moose и Latrika.
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Мужская спортивная куртка Brunello Cucinelli, 42 920 рублей (babochka.ru)
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Мужские спортивные брюки Brunello Cucinelli, 35 680 рублей (babochka.ru)
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Унисекс-свитшот Lacoste, 15 480 рублей (lacoste.ru)
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Женский спортивный топ LNDR, 5 280 рублей (aupontrouge.ru)
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Мужские брюки Iceberg, 32 000 рублей (tsum.ru)
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Топ на широких бретелях Belle you, 880 рублей (belleyou.ru)
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Футболка Patrizia Pepe, 8 800 рублей (Patrizia Pepe)
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Мужские спортивные брюки Latrika, 11 100 рублей (latrika.com)
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Набор носков Dickies, 1 490 рублей (otdelstore.com)
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Брюки Novaya, 5 800 рублей (novayawear.com)
Кроп-топы – популярная форма одежды у девушек, и это понятно: они красиво выглядят и подходят для любых тренировок, от бокса и кроссфита до танцев и йоги. За монохромными моделями отправляемся в LNDR и Belle you, а за принтованными – к Burberry. Мужские костюмы для бега (по замкнутому пространству) можно найти у Brunello Cucinelli, а вдохновляющие на спортивные рекорды футболки с надписью «No pain» – в мультибрендовом магазине «Отдел» (сейчас там, кстати, действует скидка 10% на все позиции).
Фото: архивы пресс-службы
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