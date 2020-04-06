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45 классных вещей для занятий спортом дома, в которых точно захочется тренироваться

Выходные продлили до конца месяца и впереди еще не один день в нон-стоп режиме самоизоляции, а значит, пора присмотреться к курсам домашних тренировок. Чтобы у вас точно не было отговорки и соблазна отложить спорт на потом (ох уже эта вечная проблема «нечего надеть»!), мы собрали 45 красивых вещей, в которых хочется заниматься йогой, танцами, растяжкой и bodypump. 

  • Леггинсы Deha, 5 999 рублей (keng.ru)

  • Топ Deha, 3 999 рублей (keng.ru)

  • Мужские кроссовки Ermenegildo Zegna, 28 640 рублей (babochka.ru)

  • Унисекс-кроссовки adidas, 9 999 рублей (adidas.ru)

  • Боди The North Face,  3 290 рублей («Перемена»)

  • Женский свитшот Levi's, 5 700 рублей (levi.com)

  • Леггинсы Pinko, 17 265 рублей (pinko.com)

  • Кроссовки Bikkembergs, 18 977 рублей (bikkembergs.com)

  • Мужские брюки Vans, 6 090 рублей (vans.ru)

  • Футболка Moose, 8 000 рублей (mooseknucklescanada.com)

Боди The North Face (первый монобутик бренда недавно открылся в Петербурге), шорты DKNY и унисекс-кроссовки adidas станут мотивацией проснуться в 8 утра на онлайн-растяжку, а желто-черный комплект от Deha идеально подойдет для функциональных тренировок «Секты» Оли Маркес – недавно исполнительница делилась с нашим изданием простыми упражнениями, которые под силу всем. 

Как сохранить себя в форме во время самоизоляции? ВОЗ рекомендует 12 упражнений

  • Женские спортивные брюки из хлопка Walk of Shame, 20 240 рублей (babochka.ru)

  • Велосипедки adidas, 1 999 рублей (adidas.ru)

  • Топ adidas, 1 999 рублей (adidas.ru)

  • Топ adidas x Stella McCartney, 5 400 рублей (ДЛТ / tsum.ru)

  • Леггинсы Kenzo, 11 830 рублей (aupontrouge.ru)

  • Шорты DKNY, 5 199 рублей (keng.ru)

  • Женские шорты Marc Cain, 15 800 рублей (mcbuy.ru)

  • Футболка A secret knowledge, 1 700 рублей (@ask_asecretknowledge)

  • Кроссовки Diadora, 8 119 рублей (superstep.ru)

  • Топ Carhartt,  3 690 рублей («Перемена»)

Символичная футболка A secret knowledge с надписью Self-isolation как напоминание о том, что самоизоляция – лишний повод уделить внимание себе и спорту, а топ Heroine Sport и повязка на голову Gucci – универсальный комплект, который можно надевать не только на домашние тренировки, но и – мы верим, совсем скоро! – на весенне-летние променады по набережным. 

5 простых правил и упражнений для домашнего карантина от Василия Смольного

  • Топ Heroine Sport, 7 295 рублей (ДЛТ / tsum.ru)

  • Женский бесшовный кроп-топ Reebok x Victoria Beckham, 5 499 рублей (reebok.ru)

  • Женские бесшовные леггинсы Reebok x Victoria Beckham, 8 999 рублей (reebok.ru)

     

  • Леггинсы Givenchy, 38 900 рублей (ДЛТ / tsum.ru)

  • Повязка на голову Gucci, 24 800 рублей (babochka.ru)

  • Мужской свитшот Levi's, 5 700 рублей (levi.com)

  • Футболка Gate 31, 1 990 рублей (gate31.ru)

  • Женская майка Uniqlo, 999 рублей (uniqlo.com)

  • Футболка Indigo Stuff, 1 600 рублей (otdelstore.com)

  • Женские кроссовки Puma, 6 990 рублей (ru.puma.com)

Кроссовки никогда не будут лишними – сегодня прыгаем в них на онлайн-занятиях дома, а завтра гуляем по улицам города. Классные модели есть у Puma (недавно бренд представил новую капсулу с Chinatown Market), Bikkembergs и Ermenegildo Zegna. То же правило касается и базовых футболок со свитшотами – их много не бывает. Лаконичные варианты «на века» можно найти у Uniqlo, Gate 31, Levi's, Lacoste, Moose и Latrika.

50 вещей с доставкой на дом, которые позволят классно выглядеть на карантине

  • Мужская спортивная куртка Brunello Cucinelli, 42 920 рублей (babochka.ru)

  • Мужские спортивные брюки Brunello Cucinelli, 35 680 рублей (babochka.ru)

  • Унисекс-свитшот Lacoste, 15 480 рублей (lacoste.ru)

  • Женский спортивный топ LNDR, 5 280 рублей (aupontrouge.ru)

  • Мужские брюки Iceberg, 32 000 рублей (tsum.ru)

  • Топ на широких бретелях Belle you, 880 рублей (belleyou.ru)

  • Футболка Patrizia Pepe, 8 800 рублей (Patrizia Pepe)

  • Мужские спортивные брюки Latrika, 11 100 рублей (latrika.com)

  • Набор носков Dickies, 1 490 рублей (otdelstore.com)

  • Брюки Novaya, 5 800 рублей (novayawear.com)

Кроп-топы – популярная форма одежды у девушек, и это понятно: они красиво выглядят и подходят для любых тренировок, от бокса и кроссфита до танцев и йоги. За монохромными моделями отправляемся в LNDR и Belle you, а за принтованными – к Burberry. Мужские костюмы для бега (по замкнутому пространству) можно найти у Brunello Cucinelli, а вдохновляющие на спортивные рекорды футболки с надписью «No pain» – в мультибрендовом магазине «Отдел» (сейчас там, кстати, действует скидка 10% на все позиции).

30 онлайн-магазинов, где можно найти вещи со скидкой до 50% и бесплатной доставкой

  • Мужские кроссовки Puma, 7 990 рублей (ru.puma.com)

  • Топ Burberry, 29 500 рублей (ДЛТ / tsum.ru)

  • Футболка Private Couturier, 3 500 рублей (privatecouturier.com)

  • Велосипедки Belle you, 860 рублей (belleyou.ru)

  • Женские шорты NNedre, 1 995 рублей (nnedre.com)

Фото: архивы пресс-службы

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Наташа Лыбина,
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