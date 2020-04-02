Бренд Levi's запустил запустил инициативу 5:01 Live. Ее цель – поддержать друзей марки в сложное для всех время, когда необходимо действовать вместе и, самое главное, оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Levi's запустили инициативу 5:01 Live – в рамках нее российские диджеи проведут онлайн-концерты
5:01 Live – это онлайн-выступления диджеев и музыкантов, а также записи их концертов, которые будут транслировать в аккаунте @levis_russia каждый день в 5:01 вечера. В проекте уже приняли участие Snoop Dog, Taboo (Black Eyed Peas) и Dani Leigh, а в течение следующих двух недель к нему присоединятся и российские исполнители – Margoosha, DJ Vitaly Kozak, Лиза Громова, Mirele и другие.
Бренд предоставляет свободный доступ к контенту – расписание трансляций есть в аккаунте марке. Кроме того, можно опубликовать запись своего музыкального выступления с хэштегом #Useyourvoice – лучшие из них попадут на страничку @levis_russia.
Фото: архивы пресс-службы
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