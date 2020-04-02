Levi's запустили инициативу 5:01 Live – в рамках нее российские диджеи проведут онлайн-концерты

Бренд предоставляет свободный доступ к контенту – расписание трансляций есть в аккаунте марке. Кроме того, можно опубликовать запись своего музыкального выступления с хэштегом #Useyourvoice – лучшие из них попадут на страничку @levis_russia.

Фото: архивы пресс-службы

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