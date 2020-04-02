Петербургский бренд Vatnique Couture выпустил весеннюю арт-капсулу жилетов #GiletDuVatnique – тот же ватник, с моделью которого традиционно работают дизайнеры Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин, но теперь без рукавов.
Вышла новая арт-капсула Vatnique Couture – это жилеты по мотивам работ Дэвида Хокни
Погрузившись в творчество Хокни, команда бренда создала вещи в цветах, в которых работал художник – насыщенно-желтом, апельсиновом, пурпурно-розовом, небесно-голубом, салатовом и зеленом. Жилеты (они все двусторонние!) сделаны из плотного сатина, а подкладка выполнена в классическом для марки стиле – из утепленного стеганого батиста «в цветочек».
Vatnique – петербургский бренд Кирилла Ступченко и Алексея Сорокина. Каждый сезон марка представляет одну и ту же стеганую модель куртки, но созданную с использованием разных техник, тканей и фурнитур. Раннее дизайнеры выпускали весеннюю капсулу, посвященную дизайнеру Кензо Такада и флористу Азума Макото, а также серию курток по мотивам коллекций Дриса Ван Нотена.
Фото: архивы пресс-службы
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