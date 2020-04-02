Вышла новая арт-капсула Vatnique Couture – это жилеты по мотивам работ Дэвида Хокни

Погрузившись в творчество Хокни, команда бренда создала вещи в цветах, в которых работал художник – насыщенно-желтом, апельсиновом, пурпурно-розовом, небесно-голубом, салатовом и зеленом. Жилеты (они все двусторонние!) сделаны из плотного сатина, а подкладка выполнена в классическом для марки стиле – из утепленного стеганого батиста «в цветочек».