Петербургский магазин 8-store сняли лукбук в самоизоляции при помощи приложения Skype и мобильных телефонов. Вещи, штатив и студийный свет для фото отправили домой к модели на такси, а идеальные кадры «принтскринили» по очереди всей креативной командой.
Skype, маски и футуристичные плащи — 8-store сняли лукбук в самоизоляции
В лукбуке 8-store сняли новые коллекции российских дизайнеров — логсливы с работами китайских художников от бренда Not For Sale, брутальные кольца Nacre или лаконичные Prosto, разноцветные и графичные сумки Bant и панамы Ochra.
Шоустопперами съемки стали футуристичные плащи, куртки и комбинезоны от бренда Ksenia Gerts. Благодаря им команде удалось обыграть идею об униформе спецагента, оказавшемся в эпицентре заражения, которому предстоит вот-вот выйти на улицу.
Вероника Топычканова
Совладелица магазина 8-store.
«Сам процесс нес в себе много сюрпризов. Диана Джамбулова — профессиональная актриса и умеет работать на камеру, к тому же она наша любимая модель. Роли между участниками съёмки, пусть и были изначально распределены, постоянно менялись. Было весело испробовать все функции Skype: каждый из нас принтскринил экран, становясь фотографом, или играл на камеру, посылал сообщения, смайлики, используя их как графические элементы. За счёт этого съёмка получилась искренней.
Но было и немало трудностей, которые тормозили рабочий процесс: модели надо было не только уметь повернуться выгодной стороной, но и понимать, как правильно направить камеру, ориентируясь на то, что говорила ей команда «за кадром». Регулярно садились и перегревались телефоны, мы делали паузы.
Когда все закончилось, Диана рассказала у себя в сториз, что мечтает о том моменте, когда вернется «живое», тактильное общение людей, и это правда. Мы все этого ждём!»
Сейчас 8-store, что находится в здании «Бутылки» на Новой Голландии, закрыт, но команда магазина продолжает работать через свой Instagram-аккаунт, где можно сделать заказ, задать вопросы по отдельным вещам и даже запросить удаленную примерку.
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