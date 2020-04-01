Skype, маски и футуристичные плащи — 8-store сняли лукбук в самоизоляции

Совладелица магазина 8-store.

«Сам процесс нес в себе много сюрпризов. Диана Джамбулова — профессиональная актриса и умеет работать на камеру, к тому же она наша любимая модель. Роли между участниками съёмки, пусть и были изначально распределены, постоянно менялись. Было весело испробовать все функции Skype: каждый из нас принтскринил экран, становясь фотографом, или играл на камеру, посылал сообщения, смайлики, используя их как графические элементы. За счёт этого съёмка получилась искренней.

Но было и немало трудностей, которые тормозили рабочий процесс: модели надо было не только уметь повернуться выгодной стороной, но и понимать, как правильно направить камеру, ориентируясь на то, что говорила ей команда «за кадром». Регулярно садились и перегревались телефоны, мы делали паузы.

Когда все закончилось, Диана рассказала у себя в сториз, что мечтает о том моменте, когда вернется «живое», тактильное общение людей, и это правда. Мы все этого ждём!»