Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к покупателям, бизнес-сообществу и государству. Предприниматель призвала оставаться дома, рассказала о соглашении, которое заключили между собой представители ритейла, и попросила не скупать маски, если в них нет необходимости. Сегодня в рамках онлайн-конференции с журналистами Бакальчук добавила, что она не предлагала закрывать офлайн-магазины и не хотела переводить их заказы на платформу Wildberries, так так они сами с трудом сейчас справляются с объемом работы. Ее обращение было связано с волнением о здоровье людей, который стоят близко друг к другу в очередях и делают покупки в супермаркетах, не соблюдая дистанцию.
Татьяна Бакальчук – фуд-ритейлерам: «Не лукавьте, мы знаем, что творится в ваших магазинах»
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скриншот видеообращения
Когда мне было 16 лет, я мечтала стать журналистом. Но страна в одночасье разрушилась, и моя мечта, как и мечты многих других сотен и тысяч людей в нашей стране, разбилась. Журналистом я не стала, но чутье на хорошие истории и желание помогать миру остались со мной. Позавчера в нашей отрасли произошло уникальное событие, и я не знаю аналога ни в одной другой отрасли или стране.
Крупнейшие онлайн- и офлайн-ритейлеры, логистические компании и представители правительства Российской Федерации сумели собраться все вместе буквально за 15 минут, чтобы договориться об общих правилах действия в условиях глобальной угрозы. И речь шла не только о работе нас, e-commerce, но о всей отрасли ритейла в целом. Было много эмоций, подозрений в нечестной игре, переговорах в кулуарах, попыток создать отдельные коалиции, виртуальных хлопков дверьми, но в итоге мы договорились, и, надеюсь, у нас все получится.
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скриншот видеообращения
Соглашение подписали: Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», «ПЭК», BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito, «220Вольт». В настоящий момент не подписали соглашение Beru.ru и «Детский мир». Это было нелегко, и, наверное, об этом когда-нибудь потом можно будет снять неплохой фильм. В итоге мы выработали и предложили 7 правил общей работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
- Работа только с предоплаченными заказами.
- Бесконтактная выдача заказов.
- Допуск в ПВЗ (пункт выдачи заказа) не более одного человека.
- Примерка отсутствует.
- Торговый зал закрыт, апсейл отсутствует.
- Сотрудники в масках и перчатках.
- Наличие санитайзера.
Сегодня мы обсуждаем общие правила для бесконтактной курьерской доставки. От лица компаний, подписавших это соглашение, мы хотели бы сделать два обращения. Во-первых, мы обращаемся к фуд-ритейлерам. Пожалуйста, не лукавьте, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньший контакт между людьми в ваших торговых залах. Мы все прекрасно знаем, что сейчас творится в ваших магазинах. Мы предлагаем вам присоединиться к нам и перевести все ваши магазины в режим пунктов выдачи заказов. У вас есть онлайн-витрины, пусть ваши покупатели заказывают и оплачивают продукты там и приходят в ваши магазины только для того, чтобы забрать свои продукты.
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скриншот видеообращения
И второе обращение к нашим покупателям и в принципе ко всем жителям нашей страны. Пожалуйста, оставайтесь дома. Мы, онлайн-ритейлеры, привезем вам и доставим в наши безопасные пункты выдачи все, что вам необходимо. Зубные пасты, памперсы, продукты, роутеры, телефоны, телевизоры и даже холодильники. Мы предложим вам много развивающих товаров для ваших детей. Мы привезем вам книги – читайте больше! Сейчас это отличное подспорье от депрессии. И, пожалуйста, продолжайте покупать одежду, обувь, аксессуары и предметы красоты, ведь ничто так и не поднимает настроение, особенно девушкам, как новенькое платье или помада, а переодевание к вечернему виртуальному походу в кино или театр, поможет вам скоротать время и отвлечет от грустных мыслей.
И еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не скупайте маски, если вам это не нужно. В стране дефицит средств личной безопасности. Они нужны не только медицинским работникам, но и сотрудникам нашей отрасли, а у их у нас не меньше сотни тысяч. Мы ведь тоже сейчас работаем для вас.
Когда мне было 16 лет, мы были разобщены и напуганы, никто не знал, что делать и как-то выживал сам, как мог. Сейчас у нас совсем другие условия, у нас есть мгновенная связь друг с другом и интернет. Мы великая страна и не раз выходили вместе из самых сложных ситуаций. Мы умеем объединяться и действовать как одно целое. Давайте сделаем это сейчас. Пожалуйста, оставайтесь дома, а мы позаботимся о вас и ваших близких.
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