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Татьяна Бакальчук – фуд-ритейлерам: «Не лукавьте, мы знаем, что творится в ваших магазинах»

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к покупателям, бизнес-сообществу и государству. Предприниматель призвала оставаться дома, рассказала о соглашении, которое заключили между собой представители ритейла, и попросила не скупать маски, если в них нет необходимости. Сегодня в рамках онлайн-конференции с журналистами Бакальчук добавила, что она не предлагала закрывать офлайн-магазины и не хотела переводить их заказы на платформу Wildberries, так так они сами с трудом сейчас справляются с объемом работы. Ее обращение было связано с волнением о здоровье людей, который стоят близко друг к другу в очередях и делают покупки в супермаркетах, не соблюдая дистанцию. 

  • скриншот видеообращения

Когда мне было 16 лет, я мечтала стать журналистом. Но страна в одночасье разрушилась, и моя мечта, как и мечты многих других сотен и тысяч людей в нашей стране, разбилась. Журналистом я не стала, но чутье на хорошие истории и желание помогать миру остались со мной. Позавчера в нашей отрасли произошло уникальное событие, и я не знаю аналога ни в одной другой отрасли или стране.

Крупнейшие онлайн- и офлайн-ритейлеры, логистические компании и представители правительства Российской Федерации сумели собраться все вместе буквально за 15 минут, чтобы договориться об общих правилах действия в условиях глобальной угрозы. И речь шла не только о работе нас, e-commerce, но о всей отрасли ритейла в целом. Было много эмоций, подозрений в нечестной игре, переговорах в кулуарах, попыток создать отдельные коалиции, виртуальных хлопков дверьми, но в итоге мы договорились, и, надеюсь, у нас все получится.

  • скриншот видеообращения

Соглашение подписали: Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», «ПЭК», BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito, «220Вольт». В настоящий момент не подписали соглашение Beru.ru и «Детский мир». Это было нелегко, и, наверное, об этом когда-нибудь потом можно будет снять неплохой фильм. В итоге мы выработали и предложили 7 правил общей работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

  1. Работа только с предоплаченными заказами.
  2. Бесконтактная выдача заказов.
  3. Допуск в ПВЗ (пункт выдачи заказа) не более одного человека.
  4. Примерка отсутствует.
  5. Торговый зал закрыт, апсейл отсутствует.
  6. Сотрудники в масках и перчатках.
  7. Наличие санитайзера.
Сегодня мы обсуждаем общие правила для бесконтактной курьерской доставки.

Сегодня мы обсуждаем общие правила для бесконтактной курьерской доставки. От лица компаний, подписавших это соглашение, мы хотели бы сделать два обращения. Во-первых, мы обращаемся к фуд-ритейлерам. Пожалуйста, не лукавьте, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньший контакт между людьми в ваших торговых залах. Мы все прекрасно знаем, что сейчас творится в ваших магазинах. Мы предлагаем вам присоединиться к нам и перевести все ваши магазины в режим пунктов выдачи заказов. У вас есть онлайн-витрины, пусть ваши покупатели заказывают и оплачивают продукты там и приходят в ваши магазины только для того, чтобы забрать свои продукты.

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И второе обращение к нашим покупателям и в принципе ко всем жителям нашей страны. Пожалуйста, оставайтесь дома. Мы, онлайн-ритейлеры, привезем вам и доставим в наши безопасные пункты выдачи все, что вам необходимо. Зубные пасты, памперсы, продукты, роутеры, телефоны, телевизоры и даже холодильники. Мы предложим вам много развивающих товаров для ваших детей. Мы привезем вам книги – читайте больше! Сейчас это отличное подспорье от депрессии. И, пожалуйста, продолжайте покупать одежду, обувь, аксессуары и предметы красоты, ведь ничто так и не поднимает настроение, особенно девушкам, как новенькое платье или помада, а переодевание к вечернему виртуальному походу в кино или театр, поможет вам скоротать время и отвлечет от грустных мыслей.

Мы умеем объединяться и действовать как одно целое – давайте сделаем это сейчас.

И еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не скупайте маски, если вам это не нужно. В стране дефицит средств личной безопасности. Они нужны не только медицинским работникам, но и сотрудникам нашей отрасли, а у их у нас не меньше сотни тысяч. Мы ведь тоже сейчас работаем для вас.

Когда мне было 16 лет, мы были разобщены и напуганы, никто не знал, что делать и как-то выживал сам, как мог. Сейчас у нас совсем другие условия, у нас есть мгновенная связь друг с другом и интернет. Мы великая страна и не раз выходили вместе из самых сложных ситуаций. Мы умеем объединяться и действовать как одно целое. Давайте сделаем это сейчас. Пожалуйста, оставайтесь дома, а мы позаботимся о вас и ваших близких. 

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Наташа Лыбина,
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