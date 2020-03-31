Татьяна Бакальчук – фуд-ритейлерам: «Не лукавьте, мы знаем, что творится в ваших магазинах»

И второе обращение к нашим покупателям и в принципе ко всем жителям нашей страны. Пожалуйста, оставайтесь дома. Мы, онлайн-ритейлеры, привезем вам и доставим в наши безопасные пункты выдачи все, что вам необходимо. Зубные пасты, памперсы, продукты, роутеры, телефоны, телевизоры и даже холодильники. Мы предложим вам много развивающих товаров для ваших детей. Мы привезем вам книги – читайте больше! Сейчас это отличное подспорье от депрессии. И, пожалуйста, продолжайте покупать одежду, обувь, аксессуары и предметы красоты, ведь ничто так и не поднимает настроение, особенно девушкам, как новенькое платье или помада, а переодевание к вечернему виртуальному походу в кино или театр, поможет вам скоротать время и отвлечет от грустных мыслей.

Мы умеем объединяться и действовать как одно целое – давайте сделаем это сейчас.

И еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не скупайте маски, если вам это не нужно. В стране дефицит средств личной безопасности. Они нужны не только медицинским работникам, но и сотрудникам нашей отрасли, а у их у нас не меньше сотни тысяч. Мы ведь тоже сейчас работаем для вас.

Когда мне было 16 лет, мы были разобщены и напуганы, никто не знал, что делать и как-то выживал сам, как мог. Сейчас у нас совсем другие условия, у нас есть мгновенная связь друг с другом и интернет. Мы великая страна и не раз выходили вместе из самых сложных ситуаций. Мы умеем объединяться и действовать как одно целое. Давайте сделаем это сейчас. Пожалуйста, оставайтесь дома, а мы позаботимся о вас и ваших близких.