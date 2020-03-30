Reserved выпустил весенне-летнюю коллекцию Re.Design, вдохновленную инсталляциями Олафура Элиассона, работами Анны-Вероники Янссенс, картинами Питера Дойга и Джона Милле.
Посмотрите на новую коллекцию Reserved – она вдохновлена картинами Питера Дойга и Джона Милле
В коллекцию вошли фантазийные длинные платья с оборками на декольте, полупрозрачные накидки с разрезами на рукавах, цветочные кроп-топы, монохромные оверсайз-свитеры и практичные комбинезоны с кулиской – получился сбалансированный микс универсальности и романтизма. Создавая вещи, дизайнеры Reserved также ориентировались на международные тенденции, среди которых давно значится винтаж, бельевой и пижамный стиль.
Принты коллекции отсылают к работам современных художников – Олафура Элиассона, Анны-Вероники Янссенс и Питера Дойга, а дымчатые шифоновые ткани и силуэты – к образу Офелии прерафаэлита Джона Милле. Сказочно-мистический лукбук снят под стать – пристального внимания заслуживают импрессионистские лилии и радужные фоны, появившиеся словно из-под кисти Клода Моне. Напомним, ранее Reserved выпускал коллекцию одежды для будущих мам.
Фото: архивы пресс-службы
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