Посмотрите на новую коллекцию Reserved – она вдохновлена картинами Питера Дойга и Джона Милле

Принты коллекции отсылают к работам современных художников – Олафура Элиассона, Анны-Вероники Янссенс и Питера Дойга, а дымчатые шифоновые ткани и силуэты – к образу Офелии прерафаэлита Джона Милле. Сказочно-мистический лукбук снят под стать – пристального внимания заслуживают импрессионистские лилии и радужные фоны, появившиеся словно из-под кисти Клода Моне. Напомним, ранее Reserved выпускал коллекцию одежды для будущих мам.

Фото: архивы пресс-службы

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