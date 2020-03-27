Au Pont Rouge временно закроется на следующей неделе

В течение нерабочей недели универмаг будет принимать заказы через интернет-магазин, предлагая всем покупателям бесплатную бесконтактную доставку по всей России. Ранее о своем временном закрытии также сообщил ДЛТ.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса – подробно о главных заявлениях мы писали здесь. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно закрыть все курорты и общепит в России. По состоянию на 27 марта в стране зафиксировано 1 036 человек, заболевших коронавирусом. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге, стране и мире.

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