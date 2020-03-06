Levi's выпустил ролик с продюсером Евгенией Недосекиной aka Jekka

«Стереотипы устарели. Если женщина хочет готовить обед и воспитывать детей, это ее выбор. Если она хочет стать капитаном корабля, это также ее выбор. И никакие стереотипы не должны этому препятствовать», – считает Евгения Недосекина, героиня кампании в России.

Фото: архивы пресс-службы

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