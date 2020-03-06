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Levi's выпустил ролик с продюсером Евгенией Недосекиной aka Jekka

Levi's выпустил ролик с Евгенией Недосекиной aka Jekka – музыкальным продюсером и создательницей блога о девушках в музыке «Параллель». Новое видео стало частью кампании Levi's «I shape my world» («Я меняю свой мир»), участие в которой уже приняли журналист и писатель из Турции Мелис Алфан, программист и исследователь искусственного интеллекта из США Джой Буоламвини и Марайя Маркес, американский cкейтбордист и тренер.


Цель кампании – рассказать о женщинах по всему миру, которые совершают невероятные вещи и вносят уникальный вклад в профессиональные сферы, и напомнить, что гендерная принадлежность не влияет на таланты и квалификацию.

«Стереотипы устарели. Если женщина хочет готовить обед и воспитывать детей, это ее выбор. Если она хочет стать капитаном корабля, это также ее выбор. И никакие стереотипы не должны этому препятствовать», – считает Евгения Недосекина, героиня кампании в России.

Фото: архивы пресс-службы

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Наташа Лыбина,
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