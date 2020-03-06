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6 ювелирных новинок марта – в подарок любимым и близким

Лучшие украшения сезона — до мультяшности наивные золотые сюжеты (с приличной каратностью).

Serpenti Seduttori

Bvlgari

Сжатая до 2D змейка на широком кольце из розового золота сердито сверкает рубеллитовыми глазами и испариной в 0,25 карата бриллиантов.

Little Ghost

Sergio Bustamante

Молодой папа против нового: серьги-гвоздики из стерлингового серебра вручную покрыты чистым золотом, а застежку мексиканский дизайнер сделал целиком из гипоаллергенного сплава 416 пробы.

Golden Hearts

Chopard

От коллекции Happy Hearts по настоятельной просьбе агента 007 отпочковались эти серьги с подвижным бриллиантом внутри сердца из розового золота. Сложная мишень засветится в новом фильме бондианы «Не время умирать».

Rose Des Vents Heart Motif

Dior

Красные шерстяные нитки на запястье — so last season. Предлагаем альтернативу: тонкий браслет с сердцем, выложенным на красной керамике крупинками золота. Трогательно, но крепко.

Figlia dei Fiori

Pasquale Bruni

Серьга-обруч с инфантильными цветками из розового халцедона, перламутра, дымчатого кварца, сердолика и красного граната — это два супертренда-2020 в одном. А если носить ее сольно — то сразу три.

Stay lucky. Stay happy

Tous

Пересмотрев значение легенды про четырехлистник, приносящий удачу, Tous создали свой – с драгоценными ювелирными камнями. Редкий (и очень красивый!) экземпляр ищем в бутиках бренда – не утверждаем, но верим: в подарок к подвеске идет везение.  

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Наташа Лыбина,
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