Лучшие украшения сезона — до мультяшности наивные золотые сюжеты (с приличной каратностью).
6 ювелирных новинок марта – в подарок любимым и близким
Serpenti Seduttori
Bvlgari
Сжатая до 2D змейка на широком кольце из розового золота сердито сверкает рубеллитовыми глазами и испариной в 0,25 карата бриллиантов.
Little Ghost
Sergio Bustamante
Молодой папа против нового: серьги-гвоздики из стерлингового серебра вручную покрыты чистым золотом, а застежку мексиканский дизайнер сделал целиком из гипоаллергенного сплава 416 пробы.
Golden Hearts
Chopard
От коллекции Happy Hearts по настоятельной просьбе агента 007 отпочковались эти серьги с подвижным бриллиантом внутри сердца из розового золота. Сложная мишень засветится в новом фильме бондианы «Не время умирать».
Rose Des Vents Heart Motif
Dior
Красные шерстяные нитки на запястье — so last season. Предлагаем альтернативу: тонкий браслет с сердцем, выложенным на красной керамике крупинками золота. Трогательно, но крепко.
Figlia dei Fiori
Pasquale Bruni
Серьга-обруч с инфантильными цветками из розового халцедона, перламутра, дымчатого кварца, сердолика и красного граната — это два супертренда-2020 в одном. А если носить ее сольно — то сразу три.
Stay lucky. Stay happy
Tous
Пересмотрев значение легенды про четырехлистник, приносящий удачу, Tous создали свой – с драгоценными ювелирными камнями. Редкий (и очень красивый!) экземпляр ищем в бутиках бренда – не утверждаем, но верим: в подарок к подвеске идет везение.
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