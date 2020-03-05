Вещь дня: чехол для гитары от Gucci за 523 000 рублей

Гитара, конечно, чехлу должна соответствовать, поэтому надеемся, что Black Pepper Fender Stratocaster Джими Хендрикса, с которой он выступал на Вудстоке, и Washburn 22 series Hawk Боба Марли снова станут лотами аукционов.

Фото: архивы пресс-служб / социальные сети

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