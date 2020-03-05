Если вы мечтаете собирать стадионы и статуэтки «Грэмми», как Билли Айлиш в этом году – чехол для гитары от Gucci для вас. Массивная кожаная ручка, бархатная подкладка винно-фиолетового цвета и весомая цена (больше чем полмиллиона рублей!) не позволят сомневаться в том, что вы серьезный музыкант.
Вещь дня: чехол для гитары от Gucci за 523 000 рублей
Алессандро Микеле украсил чехол традиционным паттерном «GG» (инициалы основателя Гуччио Гуччи!), тисненым логотипом и золотой фурнитурой. Впервые аксессуар был показан в рамках круизной коллекции Gucci 2020 в Капитолийском Музее в Риме, а сейчас его можно найти в ДЛТ на Большой Конюшенной 21-23.
Гитара, конечно, чехлу должна соответствовать, поэтому надеемся, что Black Pepper Fender Stratocaster Джими Хендрикса, с которой он выступал на Вудстоке, и Washburn 22 series Hawk Боба Марли снова станут лотами аукционов.
Фото: архивы пресс-служб / социальные сети
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