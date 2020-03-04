Vatnique выпустили весеннюю капсулу – она посвящена дизайнеру Кензо Такада и флористу Азума Макото

Кроме того, марка представила несколько твидовых новинок в черно-розовых цветах. Напомним, Vatnique – петербургский монобренд, основанный Кириллом Ступченко и Алексеем Сорокиным, которые сосредоточились на переосмыслении русского ватника. Каждый сезон команда показывает одну и ту же стеганую модель куртки, но созданную с использованием разных техник, тканей и фурнитур.