Vatnique выпустили весеннюю капсулу, вдохновленную экспериментами дизайнера Кензо Такада и флориста Азума Макото. В коллекцию вошли два ватника с цветочным принтом: один пурпурного оттенка с пудрово-фиолетовой подкладкой, второй – приглушенно-розового с бронзово-шоколадной подкладкой.
Vatnique выпустили весеннюю капсулу – она посвящена дизайнеру Кензо Такада и флористу Азума Макото
Кензо Такада – дизайнер, запомнившийся Парижу 70-ых коллекцией, сшитой из остатков тканей, «усыпанных» цветами, которые были куплены на последние деньги на рынке Сен-Пьер, а Азума Макото – ботанический скульптор и цветочный инженер, посвятивший жизнь созданию инсталляций из живых растений.
Кроме того, марка представила несколько твидовых новинок в черно-розовых цветах. Напомним, Vatnique – петербургский монобренд, основанный Кириллом Ступченко и Алексеем Сорокиным, которые сосредоточились на переосмыслении русского ватника. Каждый сезон команда показывает одну и ту же стеганую модель куртки, но созданную с использованием разных техник, тканей и фурнитур.
Фото: архивы пресс-служб
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