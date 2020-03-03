Новая коллекция Miu Miu: туфли с шипами, платья с эффектом жатой ткани и вязаные боди

Еще один пункт в wait-list (первыми были сумки Loewe, украшенные керамикой Takuro Kuwata) – платья с прозрачными вставками, расшитыми стразами, и глубокими вырезами, перебитыми озорным бантом на груди. Дополняем их короткими перчатками василькового цвета (а можно туфлями с шипами!) и выбираем место в городе, где можно танцевать под песни Nine Simone и смотреть экранизации книг Трумена Капоте.

Фото: Alessandro Garofalo for Nowfashion.com

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