Миучча Прада (недавно пригласившая Рафа Симонса стать со-креативным директором Prada) показала в парижском Palais d'lena осенне-зимнюю коллекцию Miu Miu. Открывая шоу и задавая общий лейтмотив, первыми на подиум вышли модели в платьях из крэш-ткани и с ретро-прическами, украшенными цветными заколками причудливой формы.
Новая коллекция Miu Miu: туфли с шипами, платья с эффектом жатой ткани и вязаные боди
Винтажное настроение продолжили пальто с отложным воротником (как у Франсуазы Арди), черно-белая клетка (в стиле Брижит Бардо) и укороченные платья Кармен, перетянутые на талии красным платком (Джеральдина Фаррар в 1915 году оценила бы длину!). Белла Хадид в вязаном боди с поясом, стилизованном под матросскую форму, была похожа на современный ремейк девушки мореплавателя 20-го века.
Еще один пункт в wait-list (первыми были сумки Loewe, украшенные керамикой Takuro Kuwata) – платья с прозрачными вставками, расшитыми стразами, и глубокими вырезами, перебитыми озорным бантом на груди. Дополняем их короткими перчатками василькового цвета (а можно туфлями с шипами!) и выбираем место в городе, где можно танцевать под песни Nine Simone и смотреть экранизации книг Трумена Капоте.
Фото: Alessandro Garofalo for Nowfashion.com
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