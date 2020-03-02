В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Valentino – как раз в то время, когда стало известно, что Лувр закрыли на неопределенный срок из-за коронавируса. Пьерпаоло Пиччоли взял курс на создание «portrait of a moment with no categories» – на подиуме появились модели-трансгендеры, монохромные черные вещи и образы на грани сексуальности и сдержанности.
Новая коллекция Valentino: рубиновые платья в пол и плащи, напоминающие кольчугу
В коллекцию вошли кожаные плащи и платья с корсетным верхом, топы, напоминающие вязаную кольчугу, плетеные сумки и гиперболизированные клатчи с бантом-ручкой. Серьезное настроение показа в финале разбавили вечерние платья изумрудного и рубинового цвета, которые переливались так, словно были сделаны из драгоценных камней, а не похожи на них оттенком ткани.
Фото: Isidore Montag / Gorunway.com / Vogue.com
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