Новая коллекция Valentino: рубиновые платья в пол и плащи, напоминающие кольчугу

В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Valentino – как раз в то время, когда стало известно, что Лувр закрыли на неопределенный срок из-за коронавируса. Пьерпаоло Пиччоли взял курс на создание «portrait of a moment with no categories» – на подиуме появились модели-трансгендеры, монохромные черные вещи и образы на грани сексуальности и сдержанности.