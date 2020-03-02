Новая коллекция Valentino: рубиновые платья в пол и плащи, напоминающие кольчугу

В коллекцию вошли кожаные плащи и платья с корсетным верхом, топы, напоминающие вязаную кольчугу, плетеные сумки и гиперболизированные клатчи с бантом-ручкой. Серьезное настроение показа в финале разбавили вечерние платья изумрудного и рубинового цвета, которые переливались так, словно были сделаны из драгоценных камней, а не похожи на них оттенком ткани.