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Sandro выпустили капсульную весенне-летнюю коллекцию – ее главным героем стал смайл

Sandro выпустили капсульную весенне-летнюю коллекцию Smile & Love, главным героем которой стал смайл. Улыбающийся эмоджи –  завсегдатай мессенджеров – из переписок перенесся на футболки, свитеры и жакеты парижского бренда.

Вещи украсили фразы «Give back love», «Please love» и «Everybody loves smiley» – у них есть все шансы стать девизом наступившей весны. Кроме того, в коллекцию вошли кроп-топы в фиолетово-розовых тонах и кардиганы, дополненные узнаваемыми пуговицами с двумя переплетенными буквами «S».

Напомним, не так давно в Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Sandro – мы писали об этом здесь, а ранее бренд запустил русскоязычный интернет-магазин. 

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Наташа Лыбина,
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