Напомним, не так давно в Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Sandro – мы писали об этом здесь, а ранее бренд запустил русскоязычный интернет-магазин.

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