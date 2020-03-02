Sandro выпустили капсульную весенне-летнюю коллекцию Smile & Love, главным героем которой стал смайл. Улыбающийся эмоджи – завсегдатай мессенджеров – из переписок перенесся на футболки, свитеры и жакеты парижского бренда.
Sandro выпустили капсульную весенне-летнюю коллекцию – ее главным героем стал смайл
Вещи украсили фразы «Give back love», «Please love» и «Everybody loves smiley» – у них есть все шансы стать девизом наступившей весны. Кроме того, в коллекцию вошли кроп-топы в фиолетово-розовых тонах и кардиганы, дополненные узнаваемыми пуговицами с двумя переплетенными буквами «S».
Напомним, не так давно в Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Sandro – мы писали об этом здесь, а ранее бренд запустил русскоязычный интернет-магазин.
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