Виктория Бэкхем и Reebok выпустили совместную коллекцию одежды, обуви и аксессуаров. Отсылки к серф-культуре, архивные силуэты бренда и функциональный крой – основа коллаборации.
Виктория Бекхэм и Reebok выпустили совместную коллекцию одежды
Бесшовные кроп-топы, худи и бомберы на кулиске, короткие шорты и велосипедки из смеси хлопка и шелка предлагается носить вместе, слоями надевая одно на другое, или отложить до лета – линейка предназначена как для занятий спортом, так и для повседневной жизни. Кроме того, в коллекцию вошли вещи из японской махровой ткани и из влагоотводящей ткани с фактором UV-защиты 50 и гидрофильной отделкой, которая поглощает влагу.
Монохромные кроссовки Reebok Rapide x VB – привет баскетбольным Dual Court – стали обувным флагманом коллаборации и поступят в продажу 3 марта. Коллекция Reebok x Victoria Beckham SS20 будет доступна на официальном сайте бренда и три дня – с 27 по 29 февраля – во флагманском магазине в универмаге «Цветной».
Фото: архивы пресс-служб
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