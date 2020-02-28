Виктория Бекхэм и Reebok выпустили совместную коллекцию одежды

Монохромные кроссовки Reebok Rapide x VB – привет баскетбольным Dual Court – стали обувным флагманом коллаборации и поступят в продажу 3 марта. Коллекция Reebok x Victoria Beckham SS20 будет доступна на официальном сайте бренда и три дня – с 27 по 29 февраля – во флагманском магазине в универмаге «Цветной».

Фото: архивы пресс-служб

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