Японская сеть магазинов UNIQLO впервые в России проведет интерактивную выставку LifeWear. Экспозиция будет действовать в Музее Москвы два дня, с 29 февраля по 1 марта, и раскроет концепцию бренда, основанную на взаимосвязях человека, высоких технологий и окружающей среды. Вход бесплатный, а подробности можно найти по ссылке.
UNIQLO впервые в России проведут интерактивную выставку LifeWear
Проводя параллель с четырьмя элементами, UNIQLO расскажет об инновационной одежде на каждый день, практичной и продуманной до мелочей. Выставка станет новым для России форматом презентации и позволит бренду более детально рассказать пользователям об источниках вдохновения команды и особых процессах разработки. Напомним, что ранее японская сеть анонсировала отказ от пластиковых пакетов и выпускала коллекцию с JW Anderson.
Фото: архивы пресс-служб
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