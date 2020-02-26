UNIQLO впервые в России проведут интерактивную выставку LifeWear

Проводя параллель с четырьмя элементами, UNIQLO расскажет об инновационной одежде на каждый день, практичной и продуманной до мелочей. Выставка станет новым для России форматом презентации и позволит бренду более детально рассказать пользователям об источниках вдохновения команды и особых процессах разработки. Напомним, что ранее японская сеть анонсировала отказ от пластиковых пакетов и выпускала коллекцию с JW Anderson.

Фото: архивы пресс-служб

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