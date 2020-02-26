В Петербург приехала круизная коллекция Balenciaga – пиджаки с объемными плечами (привет, 90-е!), легкие платья и яркие оверсайз-свитеры появились на 2 и 3 этажах ДЛТ. Креативный директор бренда Демна Гвасалия предлагает геометричные костюмы дополнять блузой тон в тон, а пальто, сумки и колготки с одинаковым принтом носить вместе (в этом трио выделяться могут только вьетнамки – обязательно на каблуке).
Геометричные костюмы и вьетнамки на каблуке: в ДЛТ приехала круизная коллекция Balenciaga
В коллекцию вошли «сувернирные» платья и рубашки с надписью «Paris» (теперь мы точно знаем, что привозить из французской столицы), а также капсула, созданная в рамках сотрудничества бренда с фондом ООН World Food Programme – 20% от стоимости каждой проданной вещи линейки отправятся на борьбу с голодом и нищетой в развивающихся странах.
Стоимость вещей начинается от 19 950 рублей за футболку и от 111 000 рублей за платье с Эйфелевой башней, 145 000 рублей придется отдать за жакет и 222 500 рублей – за кашемировое пальто.
Фото: архивы пресс-служб
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