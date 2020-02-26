Геометричные костюмы и вьетнамки на каблуке: в ДЛТ приехала круизная коллекция Balenciaga

Стоимость вещей начинается от 19 950 рублей за футболку и от 111 000 рублей за платье с Эйфелевой башней, 145 000 рублей придется отдать за жакет и 222 500 рублей – за кашемировое пальто.

Фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.