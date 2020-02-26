Студентов Faberlic Fashion & Style School ждут занятия по колористике, типажам фигур, методике рационального гардероба, макияжу и укладкам, а также защита собственного проекта и сертификат о повышении квалификации МГУ.
Faberlic запускает школу стиля совместно с МГУ
Совместный образовательный проект компании Faberlic и Центра креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова пройдет под руководством ведущих экспертов модной индустрии. Студенты пройдут три ступени обучения с онлайн-лекциями, вебинарами, мастер-классами и дополнительными рекомендациями от преподавателей и научатся конструировать собственный имидж, давать грамотные консультации своим клиентам, а также узнают секреты профессиональных стилистов.
В процессе обучения им будут предоставлены ежедневные видеоуроки в личном кабинете, лукбук с образцами тканей, конструктор стиля на сайте школы для тренировки навыка составления образов, а также еженедельные подборки книг, фильмов, блогов и глянцевых журналов для расширения кругозора. Для наработки практических навыков компания будет привлекать студентов для участия в фото- и видеосъемках международного уровня. В конце обучения студенты должны будут успешно защитить свой дипломный проект, чтобы получить сертификат повышения квалификации от Центра креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова.
Программа нового школы – это знания, накопленные методистами МГУ, и опыт компании Faberlic, которая всегда идет в ногу со временем. Например, в новой коллекции бренда – весна/лето 2020 – соединились все самые свежие тренды. Будущим студентам – отличное поле для экспериментов, а для тех, кто не хочет погружаться в профессиональные тонкости, – возможность освежить гардероб к весенне-летнему сезону.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.