Faberlic запускает школу стиля совместно с МГУ

В процессе обучения им будут предоставлены ежедневные видеоуроки в личном кабинете, лукбук с образцами тканей, конструктор стиля на сайте школы для тренировки навыка составления образов, а также еженедельные подборки книг, фильмов, блогов и глянцевых журналов для расширения кругозора. Для наработки практических навыков компания будет привлекать студентов для участия в фото- и видеосъемках международного уровня. В конце обучения студенты должны будут успешно защитить свой дипломный проект, чтобы получить сертификат повышения квалификации от Центра креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова.