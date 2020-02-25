Японская сеть UNIQLO рассказала о прекращении использования одноразового пластика в магазинах по всей России (ранее также сообщалось о планах исключить пластиковые упаковки для тапочек, очков и одежды). Кроме того, компания хочет сократить расход бумажных пакетов и побудить покупателей пользоваться фирменными многоразовыми эко-сумки.
UNIQLO перейдет на бумажные пакеты во всех офлайн-магазинах в России
Магазины UNIQLO по всей России начнут продавать бумажные пакеты (они сертифицированы компанией FSC и сделаны из первичного или вторичного сырья) и эко-сумки с 10 марта 2020 года – их стоимость составит 5 и 150 рублей соответственно. Бесплатные пластиковые пакеты будут использоваться, если покупатель откажется покупать эко-альтернативы, но только до тех пор, пока они есть в наличии.
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.