UNIQLO перейдет на бумажные пакеты во всех офлайн-магазинах в России

Магазины UNIQLO по всей России начнут продавать бумажные пакеты (они сертифицированы компанией FSC и сделаны из первичного или вторичного сырья) и эко-сумки с 10 марта 2020 года – их стоимость составит 5 и 150 рублей соответственно. Бесплатные пластиковые пакеты будут использоваться, если покупатель откажется покупать эко-альтернативы, но только до тех пор, пока они есть в наличии.

Фото: архивы пресс-службы

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