Часовой завод «Ракета» выпустил коллаборацию с ювелирным брендом Avgvst

Украшения можно будет купить в магазинах Avgvst и «Ракета» или на сайтах брендов, стоимость часов – 28 800 рублей. Напомним, что «Ракета» выпускает часы для космонавтов, моряков, летчиков и полярников. Мануфактура возобновила свою работу в 2011 году и считается уникальным производством, которое полностью изготавливает часовые механизмы.

Фото: antennadaily.ru / социальные сети

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