Петербургский часовой завод «Ракета» сделал коллаборацию с ювелирным брендом Avgvst. Капсула посвящена профессору математики Софье Ковалевской. На задней крышке часов по-французски написано: «Говори, что знаешь, делай, что должен, и будет что будет!» — это часть фразы, которой женщина придавала особое значение.
Часовой завод «Ракета» выпустил коллаборацию с ювелирным брендом Avgvst
Часы поступят в продажу завтра, 26 февраля, и будут доступны в трех вариантах: с черным циферблатом в металлическом корпусе, с белым циферблатом в корпусе бронзового цвета и с белым циферблатом в золотом корпусе. Модели дополнили круглыми стрелками и кожаными ремешками черного и коричневого оттенков. Кроме того, в капсулу вошли пуссеты, браслеты, подвески и кольца.
Украшения можно будет купить в магазинах Avgvst и «Ракета» или на сайтах брендов, стоимость часов – 28 800 рублей. Напомним, что «Ракета» выпускает часы для космонавтов, моряков, летчиков и полярников. Мануфактура возобновила свою работу в 2011 году и считается уникальным производством, которое полностью изготавливает часовые механизмы.
Фото: antennadaily.ru / социальные сети
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.