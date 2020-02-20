Петербургский бренд House of Leo выпустил ролик о появлении в городе новой штаб-квартиры (ее открытие было впервые анонсировано прошлой осенью). По сюжету главный герой видео – его роль сыграл Вадим Севостьянов – исполняет детскую мечту и запускает дизайнерскую мастерскую, о которой грезил еще мальчиком.
Петербургский бренд House of Leo снял ролик об открытии новой штаб-квартиры
Ключевой символ клипа (и бренда) – львы. Они появляются в виде игрушки, которую держит ребенок на старом фото, скульптур на мостах и небольшой статуэтки на письменном столе. В качестве арт-директора видео выступил Андрей Коровко, композитора – Виктор Осадчев. Напомним, ранее House of Leo показал коллекцию осень-зима «Goodbye Cowboy» (дизайнер Леонид Алексеев говорил, что она стала для него личным рассказом, повествующим о прощании с иллюзиями) и делал коллаборацию с фотографом Валерием Кацубой.
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