Levi's выпустил новые брюки-чиносы The Khalid for Levi’s XX Chino. Лицом модели в весенне-летней коллекции стал 21-летний соул-музыкант Халид.
Levi's и Халид выпустили новые брюки-чиносы
Бренд представил три силуэта брюк – Standard Taper, Slim Taper, Straight Cropped, которые стали обновленной версией уже существующей модели. Современная посадка, спокойная цветовая гамма и комфортная стрейч-ткань – главные маркеры нон-деним новинки.
Дженнифер Сей, директор по маркетингу глобальных брендов, Levi Strauss & Co, назвала музыканта воплощением духа бренда, а Халид отметил, что модели Levi's выглядят потрясающе и в них удобно тусоваться.
Фотографом рекламной кампании с Халидом стал его близкий друг из Лос-Анджелеса Ro.Lexx, а саундтреком к видео – новая песня музыканта «Know Your Worth», записанная вместе с Disclosure. Официальный релиз трека состоится 4 февраля. Коллекцию в ближайшее время можно будет купить в магазинах и на сайте марки.
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