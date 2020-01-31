Levi's и Халид выпустили новые брюки-чиносы

Фотографом рекламной кампании с Халидом стал его близкий друг из Лос-Анджелеса Ro.Lexx, а саундтреком к видео – новая песня музыканта «Know Your Worth», записанная вместе с Disclosure. Официальный релиз трека состоится 4 февраля. Коллекцию в ближайшее время можно будет купить в магазинах и на сайте марки.