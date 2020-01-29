Бренд спортивной одежды adidas Originals выпустил рекламную кампанию «Superstar. Меняем игру», приуроченную к 50-летию кроссовок Superstar. Режиссером ролика выступил Джона Хилл, а в съемках приняли участие 19 деятелей искусства и спорта: от футболистов и баскетболистов до музыкантов и дизайнеров. Лейтмотив видео: перемены – всегда командная работа.
Вышла рекламная кампания adidas Originals: в ней снялись 19 спортсменов, музыкантов и дизайнеров
В рекламной кампании скейтбордистка Дженнифер Сото спешит на занятия, по пути встречая людей – ярких представителей разных сфер: геймера Тайлера «Ninja» Блевинса, футболистов Поля Погбу и Марка Гонсалеса, дизайнера Анну Исонейми, музыканта Фаррелла Уильямса, японского модельера Ниго, рэпера Джексона Вана и других. Все герои одеты в культовые черные костюмы с тремя полосами и кроссовки Superstar, которые за полвека существования стали частью уличной культуры.
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