Итальянский бренд Boggi Milano выпустил весенне-летнюю коллекцию. Вещи из материалов, созданных по инновационным технологиям, позволяют соблюдать дресс-код, путешествовать, стоять в пробках и не волноваться о безупречности костюма.
Что покупать в коллекции весна-лето Boggi Milano?
Новую коллекцию разделили на линейки: в B-Jersey вошли блейзеры со строчкой на лацканах, рубашки-ветровки и «боулинги» с отложным воротником, а в серию B-Travel – вещи из тканей, которые не мнутся (в командировку можно отправляться спокойно). Шерстяные комбинированные пиджаки, жилеты и брюки дополняют двусторонние плащи и кожаные куртки: они подойдут как к классическим, так и к casual образам.
Каждому костюму по паре – обуви. Шерстяные сочетаем с лаконичными лоферами, а трикотаж – с кроссовками и кедами. Вместительные рюкзаки минималистичного дизайна позволят все свое всегда носить с собой: от рабочего ноутбука до спортивной формы для вечерней тренировки в зале.
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