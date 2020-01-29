Что покупать в коллекции весна-лето Boggi Milano?

Новую коллекцию разделили на линейки: в B-Jersey вошли блейзеры со строчкой на лацканах, рубашки-ветровки и «боулинги» с отложным воротником, а в серию B-Travel – вещи из тканей, которые не мнутся (в командировку можно отправляться спокойно). Шерстяные комбинированные пиджаки, жилеты и брюки дополняют двусторонние плащи и кожаные куртки: они подойдут как к классическим, так и к casual образам.