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В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Maje

В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Maje – вещи французской марки теперь можно найти на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/1.

В чем праздновать Новый год: платья, шорты и атласные босоножки от Maje

В весенне-летнюю коллекцию Maje – она уже появилась в бутике! – вошли кремовые жакеты, костюмы в клетку Оргайл (напоминают те, что носила Одри Хэпберн), трикотажные юбки и джинсы на пуговицах для долгих прогулок вдоль Сены. Вещи легко соединяются между собой, а значит, можно снова и снова пересматривать образы и создавать новые. Линейку удобно брать с собой в путешествие, соблюдая золотое правило поездок налегке: меньше одежды, больше вариантов сочетания. 

  • Платье Maje, цена по запросу (Maje)

  • Жакет Maje, цена по запросу (Maje)

  • Кюлоты Maje, цена по запросу (Maje)

  • Кардиган Maje, цена по запросу (Maje)

  • Юбка Maje, цена по запросу (Maje)

  • Джинсы Maje, цена по запросу (Maje)

  • Юбка Maje, цена по запросу (Maje)

  • Джинсовка Maje, цена по запросу (Maje)

  • Платье Maje, цена по запросу (Maje)

  • Джемпер Maje, цена по запросу (Maje)

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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