В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Maje

В весенне-летнюю коллекцию Maje – она уже появилась в бутике! – вошли кремовые жакеты, костюмы в клетку Оргайл (напоминают те, что носила Одри Хэпберн), трикотажные юбки и джинсы на пуговицах для долгих прогулок вдоль Сены. Вещи легко соединяются между собой, а значит, можно снова и снова пересматривать образы и создавать новые. Линейку удобно брать с собой в путешествие, соблюдая золотое правило поездок налегке: меньше одежды, больше вариантов сочетания.