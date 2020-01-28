В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Maje – вещи французской марки теперь можно найти на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/1.
В Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Maje
В весенне-летнюю коллекцию Maje – она уже появилась в бутике! – вошли кремовые жакеты, костюмы в клетку Оргайл (напоминают те, что носила Одри Хэпберн), трикотажные юбки и джинсы на пуговицах для долгих прогулок вдоль Сены. Вещи легко соединяются между собой, а значит, можно снова и снова пересматривать образы и создавать новые. Линейку удобно брать с собой в путешествие, соблюдая золотое правило поездок налегке: меньше одежды, больше вариантов сочетания.
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Платье Maje, цена по запросу (Maje)
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Жакет Maje, цена по запросу (Maje)
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Кюлоты Maje, цена по запросу (Maje)
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Кардиган Maje, цена по запросу (Maje)
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Юбка Maje, цена по запросу (Maje)
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Джинсы Maje, цена по запросу (Maje)
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Юбка Maje, цена по запросу (Maje)
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Джинсовка Maje, цена по запросу (Maje)
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Платье Maje, цена по запросу (Maje)
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Джемпер Maje, цена по запросу (Maje)
Фото: архивы пресс-служб
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