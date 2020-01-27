В ДЛТ приехала круизная коллекция Alexander McQueen – теперь ее можно найти на первом и третьем этажах универмага. Стоимость вещей начинается от 28 500 рублей за футболку и от 315 000 рублей за кожаный жакет. Сабо на платформе станут вашими за 42 500 рублей, а платье с бантом переедет в домашний гардероб за 181 000 рублей.
В ДЛТ появилась круизная коллекция Alexander McQueen – и это вау!
Работая над коллекцией, Сара Бертон изучала гербарии исчезнувших растений – цветы, сохранившиеся на страницах книг и в ботанических собраниях, воскресли в силуэтах платьев. По-мексикански красно-алая палитра, широкие пояса (тренд наступающей весны!) и рюши, повторяющие форму лепестков, – особый букет, получить который хочется, не откладывая. Черные костюмы и жакеты из искусственной кожи успокаивают бурное настроение коллекции и (при необходимости!) превращают праздничный наряд в повседневный.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.