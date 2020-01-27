В ДЛТ появилась круизная коллекция Alexander McQueen – и это вау!

В ДЛТ приехала круизная коллекция Alexander McQueen – теперь ее можно найти на первом и третьем этажах универмага. Стоимость вещей начинается от 28 500 рублей за футболку и от 315 000 рублей за кожаный жакет. Сабо на платформе станут вашими за 42 500 рублей, а платье с бантом переедет в домашний гардероб за 181 000 рублей.